Concejo de Cali cuestionó la gestión de la Secretaría de Movilidad

Durante el debate del presupuesto del Distrito para el 2023, los concejales cuestionaron la labor de la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Por un lado, por la baja ejecución del presupuesto y, por otra parte, por los problemas que tiene la ciudad relacionados con la congestión en el tráfico.



El presidente del Concejo, Fabio Arroyabe, dijo que Movilidad no ha ejecutado ni el 50 % del presupuesto del año a esta fecha. “Inicialmente eran $214 mil millones, se bajó a $188 mil millones, se perdió el 13 %, pero de esto hay $80.000 millones que va a un fondo del MÍO y de lo que queda no se ha ejecutado ni siquiera el 40 %”, dijo.



Agregó que el peatón y el adulto mayor están por fuera de los planes de Movilidad, “esta es una ciudad excluyente”.



Asimismo, el concejal Juan Martín Bravo dijo que este año no hubo ejecución en el plan de ciclorrutas y que para el 2023 se vuelve a colocar un presupuesto de $ 8000 millones para ese objetivo que no fue cumplido en 2022.



Lea también: ¿Qué dice Emcali? Tarifa de energía sigue generando confusión en los caleños



El secretario de Movilidad, William Vallejo, afirmó que ya se está haciendo un contrato por $1900 millones para mantenimiento de las ciclorrutas y que, además, están en proceso de ejecución los recursos para la primera fase de la semaforización inteligente en 50 intercepciones de las 200 incluidas en el proyecto.



Durante el debate, el concejal Fernando Tamayo propuso que, como medida temporal y para controlar el caos que se vive en las calles de Cali, se considere el ingreso de la Policía de Tránsito como personal de apoyo al control del caos vial que se vive en Cali.



Lea además: Video: Vías inundadas y congestión vehicular en Cali por las fuertes lluvias de este jueves



“La gestión de la Secretaría de Movilidad deja mucho que desear. Es un desgobierno, donde todo el mundo hace lo que se le da la gana”, dijo el cabildante.