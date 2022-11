Concejo de Cali cuestiona recorte de presupuesto a secretarías en el 2023

La Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital de Cali cuestionó ayer los importantes recortes que se proponen para varios organismos de la Administración en el proyecto de acuerdo 163, que define el presupuesto para el 2023.



De acuerdo con los concejales, estos valores no serían suficientes de cara a las inversiones que demanda la comunidad en los territorios, ni para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023.



El cabildante Fernando Tamayo cuestionó que se hayan hecho recortes tan grandes a secretarías muy importantes, como la de Seguridad y Justicia.



“Para el año 2020, el 2,43 % del total del presupuesto de Cali era para Seguridad; para el 2021, solo llegó al 1,98 %, y para el año 2022 se reduce al 1.87 %”, expresó Tamayo Ovalle.



Otros organismos que sufrirían reducciones dramáticas, según los concejales, son los de Turismo, Desarrollo Económico y Deporte y Recreación.

El presupuesto que tendría Cali para 2023 es de $ 4.63 billones, de los cuales

$ 3.36 billones serían para inversión.

El cabildante Juan Manuel Chicango, por su parte, comentó que también le preocupa el presupuesto si se relaciona con la baja ejecución de los proyectos movilizadores que se financian con recursos del crédito adquirido por la Alcaldía.



“Asumimos una deuda en el año 2020, pero no vemos avances. Proyectos como el Parque Tecnológico de San Fernando, Corazón de Pance, Bulevar de Oriente y la red semaforizada para Cali van lentos”, señaló Chicango.



Aún hay dineros de dicho crédito que no han sido desembolsados, por lo que el concejal Tamayo criticó que “no se justifica que tengamos que pagar intereses sobre recursos que pedimos prestados, pero no utilizamos”.

La Alcaldía empezará a pagar su crédito con los bancos a partir del próximo año, lo cual se extenderá hasta el 2030.

El coordinador ponente del proyecto, Carlos Hernán Rodríguez, convocó a todas las partes interesadas en presentar opiniones frente al presupuesto del 2023 para el próximo 23 de noviembre, cuando se realizarán las ponencias en el recinto del Concejo.



“Vamos a revisar este proyecto hasta el 23 de noviembre, cuando esperamos cerrar el estudio y presentar ponencia para primer debate el día 25 de noviembre, terminando con el debate final el 30 de noviembre”, contó Rodríguez Naranjo.