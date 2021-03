Concejales piden control a Corfecali ante posible corrupción en la Feria Virtual

Natalia Moreno Quintero

Luego de la entrevista que El País realizó al gerente ad hoc de Corfecali, Argemiro Cortés, el pasado domingo y en la que el funcionario reconoció que se cometieron errores al realizar la Feria de Cali virtual, concejales de Cali conminaron a la Contraloría Municipal a que agilice la entrega del informe de auditoría realizado al evento.



En ese sentido, el concejal Milton Castrillón hizo hincapié en que “se hace necesario que el órgano de control precise si hubo o no corrupción, porque en las declaraciones que da el gerente ad hoc de esa corporación Argemiro Cortés Buitrago, deja entrever que sí hubo errores”.



A su turno, la concejala Diana Rojas señaló que “uno no puede gastarse los recursos públicos como lo hizo Corfecali y luego salir a pedir perdón... Hoy no podemos hablar de una Feria para el año 2021, cuando aún no nos aclaran qué pasó con los $11.000 millones que se invirtieron para la denominada Feria virtual”.



Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez hizo un llamado a Cortés para que haga las denuncias respectivas contra quienes habrían cometido actos de corrupción en el ente gestor de la Feria de Cali.



“No podemos esperar a los pronunciamientos de la Contraloría de Cali porque dormiría el sueño de los justos, urge ir más allá, a la Fiscalía y la Procuraduría”, advirtió Rodríguez.

Le puede interesar: Restaurar a la Avenida Sexta: detalles y dudas del proyecto que busca su renovación



Para el concejal Juan Martín Bravo “el Gerente de Corfecali recibe un cadáver insepulto, porque lo que se necesita es aclarar qué pasó con los recursos públicos invertidos por parte de la Alcaldía en ese evento virtual y que se sancione si hubo errores. No se trata solo de pedir perdón, sino de sancionar y arrancar de ceros para no repetir errores”.



En igual sentido, el concejal Harvy Mosquera señaló que al interior de Corfecali hay un manto de duda que demanda claridad de parte de los funcionarios al frente de dicho ente descentralizado.

En la Feria de Cali virtual, que tuvo lugar entre el 25 y 30 de diciembre del año pasado, la Administración Municipal decidió invertir $11.336 millones.