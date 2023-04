Concejales de Cali cuestionan algunos aspectos sobre el proyecto Parque Corazón de Pance

Los concejales de Cali cuestionaron algunos aspectos sobre el proyecto de Parque Corazón de Pance, pues hasta el momento no se define cómo se administrara este espacio ecológico una vez se termine el año.



“El mantenimiento de Parque Corazón de Pance tendría un costo anual de 2.200 millones de pesos para el próximo año, pero aún no se define bajó qué figura se daría la administración de ese gran cordón ecológico en proceso de adecuación”, indicó la Concejal Alexandra Hernández Cedeño.



Además, la cabildante añadió que esta parte es vital, pues de no definirse oportunamente, en “enero de 2024, podría quedar a la deriva (el proyecto) si no se logra concretar esa gerencia ecológica, lo que conlleva a un posible detrimento patrimonial”.



Lea también: Cali, una ciudad de huecos y accidentes: aumentan demandas por mal estado de las vías



Al respecto, la Directora del Dagma sostuvo que aún están en el proceso de definir la figura del administrador que se dará antes que termine el actual Gobierno.



“La obra viene desde el año 2014 y hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial – POT, que definió a Pance como área de manejo protegida que demanda una inversión. Es decir, estamos cumpliendo con normas vigentes antes que se incluyera en el Plan de Desarrollo Cali unida por la vida. Para el año 2023 se avanzará en una primera fase o proceso constructivo”, dijo Francy Restrepo.

Según los presupuestos, la obra Corazón de Pance que se financia con parte de recursos del empréstito tiene un costo que supera los $ 80 mil millones.

Además, para que la obra Parque Corazón de Pance continúe en el 2024, dijo Hernández, se requiere que, a octubre de 2023, el Dagma determine cuántos recursos más debe destinar para las obras de adecuación que demanda ese sector que es la entrada a los Farallones de Cali y cuyo hídrico es fundamental para las construcciones que se levantan allí en la comuna 22. “Sino se aseguran esos 2200 millones de pesos, Pance quedaría inconcluso”, precisó la Cabildante.



El Concejal Roberto Ortiz, dijo a su turno, que invertirle millones de pesos a los parques planteados, fue un plan del Alcalde que no corresponde al Plan de Desarrollo. “Aquí lo que nos deben informar es cuánto más le va a costar a Cali construir el Ecoparque Corazón de Pance que ya cuenta con $80 mil millones, pero que demandaría de 2200 millones más para el año 2024”, cuestionó Ortiz.



Le puede interesar: “El Alcalde llegó solo, yo no lo llamé para que viniera”: propietario de la discoteca El Bohio



El Concejal Roberto Rodríguez, advirtió que se requiere con urgencia establecer una política que resguarde los recursos naturales del lugar para evitar su deterioro.



“Lo que estamos haciendo es para que el ser humano siga interviniendo la cuenca y los riachuelos que lo nutren. Hoy se requiere una política de uso del agua de Pance y del entorno de ese recurso hídrico. Hay que definir horarios y fechas de ingreso, con tiempos de recuperación”, sostuvo Rodríguez Zamudio, quien consideró que el proyecto como tal es bueno, pero demandará que se articulen otros organismos, como Movilidad, Seguridad, Gestión de Riesgo y Salud Pública para no impactar esa reserva.