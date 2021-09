Con plantón, operarios de Emcali denunciaron falta de dotación y daños en vehículos

Este miércoles un grupo de trabajadores de Emcali adelantó un plantón en la Planta de Alcantarillado, en el que denunciaron que no cuentan con la dotación necesaria para realizar sus labores y que los vehículos en los que se movilizan están dañados.



"Estamos haciendo un llamado a la Administración, al Alcalde, que le ponga cuidado a las Empresas Municipales de Cali, la cara de la administración a los caleños", manifestó el presidente de Sintraemcali, David Vargas.



"Hoy los trabajadores no podemos realizar nuestras funciones porque no contamos con los vehículos y los implementos necesarios para realizar nuestras funciones. No tenemos dotación y estamos exigiendo la dotación, el mantenimiento de los vehículos y que contraten unos talleres ideales para la reparación de esos vehículos", resaltó.



El funcionario indicó que con el plantón también se busca rechazar la tercerización laboral "que se viene adelantando al interior de la empresa con contratos leoninos como el de la ERT".

Lea además: Emcali niega tener contratos con UT Centros Poblados



Esta no es la única protesta que han adelantado colaboradores de la empresa de servicios públicos esta semana. El lunes, un grupo de contratistas realizó un bloqueo intermitente sobre la Avenida 2 Norte, frente al Centro Administrativo Municipal, CAM.



Los manifestantes denunciaron despidos masivos y sobrecarga laboral, además, pedían el reintegro de 16 compañeros que habían sido despedidos sin justa causa.