¿Cómo sumarse a la campaña 'Un regalo, una sonrisa'?, aquí le contamos

Erika Mantilla

Cada fin de año, bajo el lema ‘Un regalo, una sonrisa’, la Cruz roja Valle en alianza con El País y otros medios de comunicación como el Noticiero 90 Minutos y la emisora Blu Radio, llevan a cabo una recolección de regalos para los niños más vulnerables del departamento.



La iniciativa inició desde el lunes pasado y se realizará hasta el 23 de diciembre; este año, la Agrupación Juventud de la Cruz Roja Seccional Valle, encargados de la logística de la iniciativa, y los medios aliados, intentan llegar a los niños de fundaciones en 6 municipios del departamento del Valle.



Es así como, Esteban Pachón, un joven de 26 años y líder de la Agrupación Juventud, continúo desde hace un año y medio el legado de aproximadamente 20 años de tradición que lleva la iniciativa de regalos en cada temporada decembrina, buscando llevar felicidad y sonrisas a los niños de la región, en especial a aquellos más vulnerables.

¿Qué busca la iniciativa ‘Un regalo, una sonrisa’?



Los cambios que ha tenido el país han despertado en la comunidad un sentimiento de altruismo, creo que la campaña refuerza mucho ese nuevo sentimiento, o esa nueva preocupación de los ciudadanos por querer solventar las necesidades de las comunidades vulnerables.



La campaña ‘Un regalo, una sonrisa’ va a estar beneficiando 2.750 niños de Palmira, Florida, Cartago, Yumbo, Ríofrio y Cali. Entonces trabajamos con población vulnerable o con comunidades rurales y fundaciones aliadas que de alguna manera u otra han tenido una experiencia con nosotros como institución y a las instituciones nuevas les estamos abriendo un espacio.



Esta campaña lleva 20 años, ¿Cuál es la razón más importante para realizarla cada año?



Esa preocupación por beneficiar a una persona que no conoces, que no conoces a su familia, pero que sabes que se le va arreglar el día, inclusive el año, pues es un pensamiento positivo para nosotros como ciudadanos. Entonces, la importancia de estos ejercicios es recordar a la comunidad que más allá de las diferencias que se tengan, nos podemos unir entorno a trabajar por los demás.



En este año, ¿A quiénes quieren llegar con los regalos?



Hay muchas fundaciones de niños con discapacidades físicas y cognitivas, hay otras fundaciones que son niños de escasos recursos y que están situadas en zonas rurales de los municipios. Y desde finales de noviembre las fundaciones empiezan a escribirnos, vamos alrededor de unas 15 o 16 fundaciones, sonarán poquitas pero la cantidad de niños que tienen ya van sumando más o menos la meta.



¿Cómo harán la entrega de regalos?



Hemos sido muy rigurosos con la selección de las fundaciones u organizaciones que quieran vincular a sus niños para la campaña, porque este año se lo vamos a tener que entregar directamente a las organizaciones en las fundaciones, y ellos van a llegar hasta los hogares de los niños que vamos a beneficiar. En este año, lo mismo va a pasar en la zona rural, llegaremos a la comunidad y a sus líderes.



No vamos a incentivar las aglomeraciones, ni vamos a generar eventos masivos como lo hacíamos en años anteriores con la entrega de los regalos, porque creemos que iría en contra de nuestro llamado a la seguridad y a la protección de los niños.



En tan solo una semana se han recogido 100 regalos, ¿Cómo pueden seguirse sumando las personas?



Nosotros tenemos nuestros puntos de recolección tradicionales como lo son en los puntos de clasificados de El País en los centros comerciales Cosmocentro, Unicentro, Unico y Chipichape, además de su sede principal sobre la Carrera 2 No. 24-46. Están los dos puntos de La 14 en Cosmocentro y en La 14 de Calima. Y en nuestra sede de la Cruz Roja Valle, en la Carrera 38 Bis No. 5-91 en el barrio San Fernando. También, contamos ahora con dos puntos en el almacén ‘Los Reblujos de Patty’ de Cosmocentro y de La 14 de Calima.



La idea es alcanzar la meta de 2.750 regalos, a esta iniciativa ¿Las empresas pueden participar?



Las empresas que se encuentren interesada se pueden contactar con nosotros vía telefónica al 518 42 64 o nos pueden escribir al correo electrónico juventudvalle@cruzrojacolombiana.org y nosotros damos la información de cómo se puede vincular, nosotros hacemos todo el proceso de orientación y asesoramos para que las empresas que deseen participar lo pueden hacer.



Con esta iniciativa se prioriza la felicidad de los niños, entonces, ¿Cuál es la invitación para la ciudadanía?

Invitar a la gente a que desarrolle su sentimiento altruista, y que lo ponga en práctica, que se asienta voluntario por un día, y que sepan que con el ejercicio en qué están haciendo se están generando un bienestar en la sociedad y a la comunidad. Empecemos a sentir que nos movilizan las mismas intenciones. Aquí todo el mundo ha pensado en ser feliz, y yo creería que lo más importante ahora es donar un regalo para la sonrisa de un niño.

