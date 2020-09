¿Cómo le ha ido a Univalle durante la pandemia?, habla el Rector

Erika Mantilla

El rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, habló en el Facebook Live de El País sobre el panorama de la educación superior durante la pandemia, los retos que han afrontado y los desafíos alrededor de la virtualidad. Además contó lo que piensa del proyecto de la Alcaldía de crear una Universidad Distrital.



En el Concejo se están debatiendo una serie de proyectos para la ciudad, dentro de ellos la Universidad Distrital. ¿Le suena crear otra universidad pública en Cali?



Sí, a mi me suena. En Bogotá hay 7 universidades públicas, en Cali solo hay una que es la Universidad del Valle, no tengo problema con que se haga otra universidad.



La salida más viable y fácil de hacer una universidad distrital es sumar lo que ya existe. Aquí está el Instituto Popular de Cultura, Instituto Técnico Antonio José Camacho, hay otras entidades públicas, y si yo tuviera que ver con el asunto trataría de integrar lo que existe en el marco de una sombrilla más grande.



Lo importante es saber que no basta con tomar una decisión en el Concejo o decidir qué se va a crear, sino que las universidades cuestan y bastante, siendo públicas y gratuitas. El presupuesto de Univalle, por ejemplo, en este año es de $670.000 millones. Si alguien quiere hacer una universidad debe saber que tiene que tener la capacidad de colocar recursos públicos nacionales, territoriales, buscar patrocinios, venta de servicios, que por lo menos permitan operar con $120.000 al año.

¿Usted asesoraría el proceso?



No tengo problema como rector en acompañar el proceso, pero sí debe ser claro que construir una universidad pública cuesta, no puede vivir de la matrícula, no se trata de montar un modelo falsamente público donde en realidad los estudiantes tengan que pagar cifras altas; tiene que ser sobre recursos públicos y ahí es donde puede haber dificultades por la capacidad que tenga la municipalidad como distrito de asignarle recursos a una universidad.



Tener otra universidad distrital es buena idea, pero hay que trabajarla muy bien, ver cómo se financia, cómo complementa a Univalle, que pueda tener una oferta complementaria.



¿Los $670.000 millones para operar Univalle de dónde salen?

​

$100.000 millones de un fondo pensional que la universidad tiene, donde el 70 % lo pone la Nación, el 20 % la universidad y el 10 % la Gobernación, para financiar un régimen especial que ya están todos jubilados suma alrededor de 2000 personas.



La universidad tiene otros $100.000 millones de inversión, que básicamente es la estampilla pro Univalle, más algunas transferencia que son recursos que vienen de otras fuentes públicas y venta de servicios.

El resto, que son $460.000 millones, son recursos que en buena medida coloca el Estado, nos transfiere unos $320.00 millones, y lo demás servicios incluyendo matrículas, asesorías, proyectos complejos que la Universidad desarrolla, y ayudan a completar el presupuesto.



¿Qué tanto ha impactado la virtualidad en la calidad de la educación superior?



Al principio no empezamos muy bien, pero nosotros ya teníamos un modelo montado de clases virtuales y hemos ido progresando a un esquema más creativo, no se trata que un estudiante solo esté oyendo a un profesor hablar sino que se puedan hacer talleres, ejercicios, videos, así como se hace normalmente que no todo lo hacen en el salón de clase y eso nos ha permitido mejorar mucho la calidad de la enseñanza.

Por supuesto, no hay nada como la presencialidad, todo el trabajo práctico, de interacción; sí hay una afectación porque hay una presencialidad que no se puede sustituir.

¿Cuándo vuelve la universidad a clases presenciales?



El problema principal no es que nosotros no seamos capaces de recibir a 2000 estudiantes en los campus porque son muy grandes, sino que hemos identificado cómo llegan a las clases, que es en el MÍO, una fuente de riesgo grande.



Mientras la pandemia no baje a curvas razonables no vamos a abrir los campus de Cali. Este semestre no va a haber presencialidad. Intentaremos con un piloto en noviembre en las regionalizaciones, en las sedes de Zarzal, Caicedonia, Cartago, Yumbo, Santander, pensamos combinar la presencialidad con la virtualidad, porque en esos municipios llegan en moto o caminando.



En Cali estamos buscando hacer pilotos en laboratorios de ingenierías, de artes, ciencias de la salud.



¿Qué tanto acceso a la tecnología tienen los estudiantes de Univalle?



Teníamos un censo y habíamos identificado que 2.500 estudiantes, menos del 10 % de la población estudiantil total, que no tenían ninguna conectividad. Tenemos la hoja de vida de cada estudiante, sabemos a quiénes hay que entregar los equipos, eso nos ha permitido repartir más de 2500 computadores, tabletas, y hemos entregado más de 3400 USB con datos en un convenio con Emcali.



¿Es cierto que las matrículas para este semestre disminuyeron?



No es verdad. Hoy Univalle tiene matriculados 30.000 estudiantes en el pregrado: 18.000 en Cali, un poco más de 12.000 en regionalización y 3000 alumnos en los posgrados. La matrícula de la Universidad del Valle hoy es superior al 2019 y 2018.



¿Qué enseñanzas le ha dejado la pandemia?

​

La capacidad que la Universidad ha tenido de hacer educación virtual exitosa, hemos tenido registro de asistencia del 95 % de estudiantes, es algo que nunca me imaginé.



