Solo podrán asistir a los colegios personas no presenten síntomas asociados al coronavirus. Es de carácter obligatorio el uso del tapabocas y se deben establecer horarios para lavado de manos.

El protocolo de bioseguridad que deberán implementar colegios del país para retomar clases presenciales durante la fase de aislamiento selectivo por el covid-19 estaría listo estaría listo en las próximas semanas, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Habló sobre algunas de las medidas que ya están contempladas, en conjunto con el Ministerio de Educación.



Afirmó que se mantiene "como estrategia esencial el distanciamiento de niños, niñas y adolescentes. Es un factor fundamental para poder contener la epidemia, pero según la literatura científica y técnica éste tiene unos impactos que deben considerarse a la hora de tomar decisiones frente a la necesidad del regreso a clases presenciales", durante el programa Prevención y Protección de la Presidencia.



Con medidas como la alternancia obligatoria, la creación de comités, el uso de tapabocas, y la instalación de puestos de desinfección buscan facilitar el regreso paulatino a las instituciones sin que se generen brotes de covid-19.

Alternancia obligatoria

La alternancia se ha planteado como estrategia conjunta entre los ministerios de Salud y Educación.



También se determinó la conformación de un comité que lidere la implementación de salud en educación, con participación de expertos nacionales e internacionales, para aprender de las experiencias desarrolladas en otros países.



Indicaron desde la cartera que se valorará la afectación de cada territorio y las condiciones de las instituciones educativas, de acuerdo con los riesgos que se puedan dar en zonas de baja o alta afectación.



Además, se socializarán estas medidas a la comunidad educativa, considerando las diferentes implicaciones que tendría tanto para los estudiantes como para los docentes.



Resaltaron que solo podrán asistir a los colegios personas no presenten síntomas asociados al coronavirus, que es de carácter obligatorio el uso del tapabocas, y que se deben establecer horarios para lavado de manos.



No estará permitido compartir alimentos y cuando se estén consumiendo se debe guarda el tapabocas en bolsa de papel. Es importante evitar tocarse la cara, la nariz o y los ojos durante las jornadas académicas.



Señalan que la distancia física entre estudiantes debe ser al menos de dos metros, y no recomendable el uso de guantes, excepto para las personas a cargo de la limpieza de los establecimientos.

Medidas locativas



Cada institución debe garantizar el suministro de agua potable para el consumo, así como para la limpieza y desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa.



También debe poner a disposición de la comunidad insumos para la higiene, limpieza y desinfección, así como vigilar que sea posible la ventilación constante, la señalización y el distanciamiento entre pupitres y comedores para que haya menor riesgo de contagio.

Se deberán escalonar los tiempos de ingreso y salida, tanto para peatones como para vehículos. Además, se tomará la temperatura con planilla de registro a todas las personas que deban ingresar a las instalaciones.

El ministro Ruiz dijo que se establecerá un flujo de comunicación y alertas entre las instituciones educativas y las secretarías de Salud y Educación de los entes territoriales, con el fin de que se cumplan el protocolo vigente.



Enfatizó que las instituciones que atienden niños entre los 2 y los 5 años, adicionalmente deben verificar que ellos cumplan con el esquema de vacunación.



En todos los casos se debe priorizar el trabajo individual, en parejas o grupos pequeños para minimizar la posibilidad de contacto físico.



Instituciones de educación superior



Explicaron que aquellos centros de educación superior que cuentan con residencias o alojamientos deben tener espacios de aislamiento para asegurar el distanciamiento y seguir el protocolo cuando se presenten casos.



Y en ellas también rige el protocolo de bioseguridad establecido para contener la propagación del covid-19.



El llamado del Ministerio de Salud en esta fase de pandemia es a "considerar la escuela como un ente absolutamente dinámico en el cual no solo hay una interacción de estudiante a profesor, sino todo lo que llamamos la comunidad educativa y los terceros, que se asocian a las integraciones y relaciones porque muchas veces dentro de estas interacciones van a estar las probabilidades de contagio", dijo Ruiz.