¿Cómo ganar una beca?, los consejos de la caleña que enseña a 'liderar tu mundo'

Isabela Gómez Martínez es abogada de la Universidad Javeriana de Cali, ha participado en al menos 13 programas de becas a nivel nacional e internacional. Su experiencia como becaria inició cuando cursaba cuarto semestre de Derecho. Ella asegura que aplicó por primera vez a uno de estos programas sin creer que lo fuera a lograr y lo hizo.



Inició el proceso sin contarle nada a su familia y fue así como ocho meses después participó del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín en España y Brasil; esto lo hizo con todos los gastos pagos.



“Esta beca significó mucho para mí, porque fue algo que logré con esfuerzo propio y me permitió tener una perspectiva más amplia del mundo, por eso continué aplicando a otros programas’’, enfatiza la profesional.



Después de este primer acercamiento, Gómez ha estado participando de otras experiencias como becaria, lo que le ha permitido estar en distintos países como: Noruega, España, Chile, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal, Isla Antigua y Saint Lucía.



De esta forma, señala que, en el año 2020, antes de iniciar la pandemia, fue escogida para trabajar y representar a la sociedad femenina civil colombiana ante la ONU en Chile, un espacio que le permitió discutir sobre la equidad de género desde la visión común.



Para ser parte esta conferencia, la abogada recalca que fue un proceso largo, en el que tuvo que presentar distintos documentos como hojas de vida, cartas de motivación, entre otras recomendaciones.

A partir de todas estas experiencias nace ‘Lidera tu mundo’, un emprendimiento social que surgió de manera empírica en redes sociales y que Isabela vio como una oportunidad para expandir sus conocimientos a otras personas. Es por eso, que, en junio del 2020, abrió oficialmente este espacio para contar sus aprendizajes y reflexiones, poniéndolos al servicio de muchos jóvenes en Cali y el continente.



El propósito fundamental de este proyecto es motivar a todas las personas jóvenes que tienen ideas, talento y espíritu de liderazgo para desempeñarse en algo, pero que no tienen acceso a la información y no cuentan con los recursos para hacerlo.



Actualmente en Instagram acumula más de 10.000 seguidores y es que en esta plataforma el contenido es pensado en orientar y educar a las personas en este ámbito, por eso, hace recomendaciones sobre las becas que ofrecen los distintos países a la comunidad latinoamericana, testimonios, consejos y demás información que le permite al usuario cambiar su percepción sobre las becas y su proceso de aplicación

No es un sueño inalcanzable

Para Isabela, hace unos años, aplicar a una beca era algo inalcanzable, pues asegura que no se sentía lo suficientemente preparada para hacerlo y por ese imaginario es que en varias ocasiones dudo de sí misma. Es así como parte de sus objetivos están enfocados en borrar todos estos paradigmas, que, según ella, alejan a la gente de las distintas oportunidades que se ofrecen en el mundo y que incluso, a veces se dejan perder.



Desde niña se ha destacado por ser proactiva, responsable y audaz; habla inglés a la perfección y practica natación, tanto así que estuvo en el grupo representativo de su universidad. También fue representante estudiantil durante el periodo de 2018-2020, reconocimiento que ella percibe como un voto de confianza y amor por parte de los estudiantes javerianos y sus directivos.



Asimismo, ella se autodescribe como una mujer muy pedagógica y humana, pues parte de su personalidad está enfocada en trabajar para ayudar a la gente en el alcance de sus sueños y qué mejor forma de hacerlo que a través de las becas, sostiene. “Estos programas son para todos, por eso busco que muchas personas auto-reconozcan sus capacidades, fortalezas e incluso, debilidades, para que puedan acceder a ellos’’ , puntualiza Gómez.



Para ayudar a las personas, Isabela ha dispuesto sus distintas redes sociales, para que tengan acceso público a todas experiencias y reflexiones. Además, ofrece asesorías personalizadas. Con un pago mínimo, guía a los interesados a encontrar los programas de beca indicados para cada perfil y los acompaña en todo el proceso, corrigiendo los textos y alentándolos hasta el final.



Este proyecto para ella va más allá de parecerse a alguna agencia de viaje, por eso trata de enfocarlo hacia una experiencia única, en la que ella y los interesados puedan aprender más de esto y retroalimentarse.



Es así como ella mantiene viva esa vocación ignaciana, adquirida en la Universidad Javeriana, por servir a los demás y es gracias a esa necesidad real y fidedigna que ha logrado impactar a más de 870 personas durante todo su proceso.



Ante esto, la abogada insiste en que ella no mide su éxito en el número de becas que sus estudiantes ganan, sino en el impacto en que genera en cada uno de ellos, independientemente de si gana o no la beca. Así pues, su visión como profesional y como persona está en formarse en el exterior para volver a la ciudad y fortalecer todos estos procesos de cambio y desarrollo.



Gómez dice encontrar la inspiración desde lo cotidiano, lo que le sirve de impulso para trabajar por una mejor sociedad. Señala que le gusta caminar por Colombia y encontrarse con la gente que le permite soñar, por eso admira a aquellos servidores públicos y líderes sociales que han decidido como proyecto de vida trabajar por una incidencia positiva en todo el territorio nacional.



Por otra parte, los principales obstáculos que ella ha considerado para su vida han sido los de poder vencer sus propios límites, que de alguna manera le han sido impuestos social y culturalmente, pero que hoy por hoy ha logrado afrontar y por eso la invitación de ‘Lidera tu mundo’.



Actualmente está seleccionada para un programa de diplomacia, en San Diego California, Estados Unidos, pero por la pandemia aún no ha podido viajar. De los 20 becarios, dos son latinos, y ella hace parte de ese grupo. Además, su proyecto quedó seleccionado por la ‘Fundación Mi Sangre’, de Juanes, para aprender más a cerca de emprendimiento social y poder crecer para generar mayor impacto y sostenibilidad.

Isabela Gómez aconseja

1. Conectarse consigo mismo, para descubrir las luces de cada uno y aceptarlas. De esta forma resulta más convincente presentarse ante un comité seleccionador.



2. Tener claro el proyecto de vida y asimismo aplicar a una oportunidad que se adapte a la consecución de los objetivos. No al contrario.



3. Tocar muchas puertas, preguntar mucho y que la resiliencia sea el valor que guíe el camino. Aceptar las cartas de rechazo sin traumas, de allí vienen las enseñanzas y las próximas cartas de aceptación.



4. Procurar tener un mentor o una persona objetiva que lea toda la documentación antes de enviarla.



5. Los documentos que piden serán: hoja de vida, cartas de recomendación, cartas de motivación, ensayos y documentos académicos traducidos oficialmente al idioma de la aplicación.

Becas obtenidas por Isabela