¿Cómo fue la reunión fallida con los jóvenes del paro en Cali? Esto dijo la directora del ICBF 

Alejandro Cabra Hernandez

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, parte de la mesa de concertación que dispuso el Gobierno para solucionar la situación de bloqueos en Cali, contó qué sucedió en la reunión llevada a cabo este jueves entre la Alcaldía y los jóvenes líderes de los bloqueos al oriente de la ciudad.



Arbeláez, en comunicación con Blu Radio, contó que en la reunión, en la que hicieron presencia varios ministros y que habría finalizado por 'fake news' -videos viejos de disturbios fueron transmitidos en vivo en redes sociales- hubo presencia de encapuchados, que ingresaron al lugar con escudos.



“Se salen de control y entran con capuchas, boquitoquis, se nos bloquea la señal de los celulares, hay un inhibidor. Nos dejó de servir el celular", dijo Arbeláez, que reconoció que los ánimos se crisparon cuando los jóvenes de los 21 puntos de bloqueo identificaron dichos videos como hechos que sucedieron en el momento.

Pese a la insistencia de los funcionarios del Gobierno local en que los videos no correspondían a hechos del jueves, ya los ánimos estaban muy caldeados.



"Hay que aclarar que no hubo ninguna intervención de la Policía en ningún sector de la ciudad. No hubo condiciones para el diálogo", añadió Arbeláez, que reiteró su voluntad para concertar.

“El presidente nos mandó a hacer unos diálogos. Aquí hay que decir que veo unos liderazgos marcados, no hay que estigmatizar. Tenemos una deuda con el país y con estos jóvenes", acotó la funcionaria.



Explicó que las condiciones para el diálogo las pusieron esta vez los jóvenes manifestantes, pero dijo que estaban presentes "personas de 50, 60 años. No entendimos porqué estaban ahí si era una mesa de diálogos con la juventud".



Al respecto, sentenció que "la próxima reunión tiene que darse en otras condiciones", pues así como los jóvenes piden respeto, ellos como funcionarios del Gobierno también lo merecen y buscar sentirse seguros.



Sobre las exigencias de los jóvenes señaló que “piden muchas cosas locales como canchas de fútbol o baloncesto pero también hay propuestas más estructuradas”.



Por último, reiteró su voluntad de diálogo pese a la complicada situación de orden público. “Yo siempre voy a tener confianza, tener la esperanza de que se puede".