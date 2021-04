¿Cómo estuvo el comportamiento de los caleños esta Semana Santa?

Erika Mantilla

Cali hace parte del grupo de ciudades que, por su alta ocupación de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos, deberá prorrogar hasta el próximo 19 de abril las medidas restrictivas para controlar el crecimiento de casos de covid-19.



Actualmente, la ciudad presenta una ocupación del 80 % del total de sus camas de Unidades de Cuidados Intensivos. De este porcentaje, el 36,6 % obedecen a pacientes confirmados y sospechosos de Covid, mientras que el 51,4 % corresponde a otras patologías.



Esta situación convierte a la capital del Valle, junto a Medellín, Santa Marta y Barranquilla, en las ciudades que están bajo mayor vigilancia de las autoridades de salud de orden nacional debido, principalmente a la alta ocupación de las camas de UCI. Con la cifra de ocupación de UCI, el 80%, se deberá decretar el toque de queda desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., al igual que el pico y cédula durante las próximas dos semanas.



De acuerdo con el presidente de la República, Iván Duque, estas medidas se deberán implementar con el fin de disminuir el riesgo de contagio, el aumento de la mortalidad relacionada con esta enfermedad respiratoria y prevenir un posible colapso de la red de salud.



“Tenemos claro que la situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas, por lo tanto debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas”, afirmó el Mandatario, quien desestimó que el pico y cédula aplique para hoteles y parques.



Duque indicó, además, que las ciudades con ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo entre el 70 % y el 79 %, deberán instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones a la movilidad entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.; mientras que para aquellas cuyas UCI tienen una ocupación entre el 50% y el 69%, se recomienda que el toque de queda se implemente entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m.



“Se permiten los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas en el Decreto 1076 de 2020; bajo ninguna circunstancia se puede prohibir el acceso presencial para la adquisición de bienes de primera necesidad durante la restricción de movilidad”, explicó el Presidente.



Duque recomendó que durante el tiempo que rijan estas medidas se deberán restringir los eventos que generen aglomeraciones. También se debe prohibir el funcionamiento de discotecas y sitios de baile.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, señaló que prorrogar las medida restrictivas en la ciudad “es un tema absolutamente complejo, porque estamos en fase de reactivación y, a su vez, se nos vino el tercer pico de la pandemia. Además, tenemos ahora la circunstancia de la gente que se fue a Calima, al Eje Cafetero, Cartagena y, aunque en la ciudad no pasó mayor asunto, nos preocupa que esas personas que salieron de Cali, por sus dinámicas de intercambio familiar, incidan en la dinámica de los casos de Covid”.



El funcionario indicó que si bien el Gobierno Nacional expidió la circular con recomendaciones de acuerdo al porcentaje de ocupación de las UCI y éstas normalmente se acatan, “las medidas no tienen que ser exactamente iguales”.



Este lunes las autoridades locales se reunirán para definir las medidas que regirán en la ciudad durante los próximos días y expedir el decreto correspondiente.

Buen balance en Semana Santa



La Semana Mayor en la capital del Valle se vivió sin mayores alteraciones del orden público. De acuerdo con Rojas durante la Semana Mayor se registró un promedio diario de 230 a 270 comparendos impuestos por incumplir las restricciones que se impusieron en la ciudad, como el toque de queda, el ascenso a los cerros tutelares y ríos y demás violaciones al Código de Policía.



Por su parte, el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, resaltó que el comportamiento de los caleños durante la Semana Mayor fue “muy bueno, en comparación al año pasado”.



Londoño aseguró que en el 2020 “hubo un mayor desgaste porque tuvimos que desarticular fiestas y cerrar establecimientos, pero esta Semana Santa la ciudadanía acató las medidas, pero también hay que destacar que los establecimientos como restaurantes, bares y similares lograron comprender la flexibilización del toque de queda a partir de las 10:00 p.m. Encontramos en que muchos sitios de la ciudad hubo buena circulación y afluencia de gente hasta antes de las 10:00 p.m., pero a partir de las 10:30 p.m. los corredores se quedaron vacíos y eso fue muy positivo”.



De igual forma, el Subsecretario de la Política de Seguridad de Cali agregó que los casos de ciudadanos que intentaron ascensos a los cerros y acceder a los ríos de la ciudad fueron pocos.



“Encontramos que quienes menos adhesión están teniendo a las medidas y que menos utilizan métodos de bioseguridad, como el tapabocas, son los jóvenes. Hace falta una mayor consciencia del riesgo, aún después de completar un año de la pandemia”, afirmó el funcionario.

Y aunque en el orden público hubo un buen balance, quienes no pudieron reportar lo mismo en términos económicos fueron negocios nocturnos, quienes advirtieron, preliminarmente, pérdidas del 84 % durante la Semana Mayor.



“Estas restricciones tan difíciles hicieron que nos cancelaran casi el 100 % de las reservas que teníamos. Los costos fijos siguen igual y seguimos sin recibir ninguna ayuda para subsidiar arriendos ni servicios públicos, mientras siguen cerrando cada vez más establecimientos”, dijo el presidente de Asobares en el Valle, Manuel Pineda.

Rechazan restricciones



Desde Asobares se mostró inconformismo por la restricciones que recomendó el Gobierno Nacional para las ciudades con alta ocupación

de UCI.



El presidente de Asobares capítulo Valle, Manuel Pineda, señaló que prorrogar el toque de queda implica “que completemos un mes cerrados, lo que nos va a llevar a una quiebra, a que continúen cerrando establecimientos y se pierdan más empleos”.



El empresario cuestionó la medida y dijo no entender “por qué se castiga a la noche, cuando es evidente que las aglomeraciones se dan en sitios vacacionales, fiestas clandestinas, en el transporte público, en las galerías, en el comercio diurno”.