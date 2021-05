Reactivación del sector nocturno en Cali, ¿cómo avanza?, esto dicen los gremios

Álvaro José Carvajal Vidarte

A dos semanas de haberse firmado el pacto para la reactivación de la economía nocturna y gastronómica de la ciudad, el balance es positivo toda vez que ha permitido la reapertura de establecimientos y la recuperación de un importante número de empleos.



Si bien las cifras aún no son las mejores, representantes de asociaciones como Asobares y Acodrés, coinciden en afirmar que, de continuar la flexibilidad en las medidas restrictivas: toque de queda y ley seca, además de ayudas económicas para empresarios y dueños de negocios, paulatinamente se irá recuperando la normalidad en todos los sectores.



Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Santa Palacios, indicó que actualmente la ciudad enfrenta un doble reto pues a la pandemia se ha sumado la situación de orden público causada por “el estallido social manifestado en el Paro Nacional”.



Destacó que luego de reuniones de concertación con comerciantes y empresarios, se logró que la medida de toque de queda fuera extendida de 12:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. No obstante, durante el fin de semana que pasó se estableció un toque de queda debido a la situación de orden público.

“Sin embargo, el pasado 14 de mayo con la firma del acuerdo de reactivación para los sectores nocturnos y gastronómico que ha tenido un efecto positivo para las ventas de empresas y emprendimientos que hacen parte de la escena nocturna de Cali”, dijo.



El impacto de la medida ha sido casi que inmediato teniendo en cuenta que, según información de Asobares Valle del Cauca, durante el primer fin de semana de vigencia de la disposición, (14 y 15 de mayo), se recuperaron 11.500 empleos.



Asimismo, el sector nocturno reportó ventas por más de $15.000 millones, mientras 650 establecimientos como bares, restaurantes, gastrobares, discotecas y negocios relacionados con la vida nocturna se han reactivado.



“Esto representa cerca del 60 % del sector y se espera que otros 300 establecimientos se sumen, lo que generará unos 15 mil empleos, especialmente para jóvenes”, afirmó Santa Palacios.

¿Qué dicen los gremios de la noche?

anuel Pineda, presidente de Asobares, Valle del Cauca, calificó como positiva la medida del toque de queda extendido pues durante dos fines de semana se recuperaron muchísimos empleos en la ciudad.



“En el primer fin de semana fueron más de 11.500 empleos y en el segundo llegamos a más de 15.000. El impacto ha sido positivo en todos los sentidos considerando que no hemos tenido ningún tipo de incidente o problema de orden público. Todo ha sido en orden y en paz”, aseguró.



Adicionalmente, ha permitido que un gran porcentaje de jóvenes entre los 15 y 29 años accedan al mercado laboral.



Recordó que por efectos de la pandemia un gran número de negocios habían tenido que cerrar, pero tras la firma del pacto con la Alcaldía, no solo con el sector nocturno, sino también del entretenimiento, como el arte y la cultura, se espera seguir reactivando la economía y generar empleo.



Confirmó que en el primer fin de semana abrieron más de 650 establecimientos, lo que corresponde a más del 60% de todos los negocios. Se espera que este número aumente durante los próximos días.



Por ahora, uno de los grandes problemas que afrontan es el desabastecimiento de productos y el incremento en los precios de los mismos, pero confían que esto se supere muy pronto.

Alejandro Vásquez, presidente de Asonod, no se mostró tan optimista al señalar que la reapertura se produjo en momentos en que la ciudad atraviesa por una situación muy compleja en materia de orden público.



“La mayoría de los ciudadanos tienen temor de circular en el día, imagínese en horas de la noche. Por lo tanto, todo se ha sumado para que la reactivación no se dé. No le puedo mentir, el tema de recuperar masivamente empleos todavía está muy incierto”, subrayó.



No obstante, reconoció que por lo menos ya se pueden encontrar establecimientos abiertos y eso es un paso a favor.



“Esperamos que todos estos problemas de seguridad se solucionen prontamente para volver a sentir que estamos en una ciudad alegre, tranquila; por encima de todo, eso es lo que hay que recuperar”, enfatizó.



Según cifras de Asonod, a 31 de diciembre de 2020, previo a la pandemia, en Cámara de Comercio habían inscritos 1.527 establecimientos, de los cuales se reportan activos 957, esto significa que un 38 % cerraron definitivamente.



En este momento, y con la situación que vive el país, existe un 25 % en riesgo inminente de cierre. En cuanto al empleo, desde que empezó la pandemia hasta ahora se han perdido alrededor de 25.000 plazas laborales.

De otro lado, Brany Prado, representante de Acodrés, manifestó que la flexibilidad en las medidas restrictivas no representó un cambio significativo en las ventas durante el primer fin de semana que se aplicó.



Pero, aclaró que, durante los días más críticos del paro, las ventas solo alcanzaron un 3.7 %, mientras los días 15 y 16 de mayo subieron a un 10.1 %.



Reconoció que el fin de semana del 15 de mayo, se comportaron de manera más positiva las ventas al registrar un incremento del 38.4 %.



“Aunque el pacto es positivo porque permite operar hasta más tarde y nos ha aumentado el nivel de ventas, todavía no llegamos al punto de equilibrio que para el sector es de 63.4 % aproximadamente. Es decir, vamos en la mitad”, manifestó.



Para el líder gremial de continuar ampliándose las medidas y reactivar todo el sector en general: discotecas, bares y negocios aledaños a los restaurantes, además de mejorar la zozobra que se vive por cuenta de los bloqueos, se podrá recuperar la movilidad y la confianza en la vida nocturna.



Solo hasta entonces habrá una verdadera reactivación económica y Cali recuperará su espíritu festivo.



El sector gastronómico tuvo una importante afluencia ayer en Cali a raíz de la celebración del Día de la Madre, que no presentó hechos de orden público. Raúl Palacios / El País

Plan de Reactivación

La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Santa Palacios, informó que actualmente cursa en el concejo de Cali un Plan de Reactivación Económica que contiene dos macro proyectos: El Fondo Solidario y de Oportunidades y Reactivarte.



El primero es una estrategia de reactivación económica e inclusión financiera que, según la funcionaria, estimulará el desarrollo empresarial y la capacidad productiva de las empresas y emprendedores caleños. Beneficiará también a trabajadores informales y MiPymes y cuenta con un presupuesto de $20.000 millones.



El segundo, es una iniciativa que busca impactar a más de mil artistas de la cadena de valor de la cultura y el arte, el cual generará 4.000 empleos. El presupuesto es de $10.000 millones.



Cabe anotar que en un 0.9 % repuntó la economía de Cali durante el primer trimestre del 2021, según resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae).