"Clínica Unidos por la Vida solo tendría insumos para las próximas 24 horas": Salud Cali

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, lanzó un llamado de alerta este miércoles ante la grave situación de escasez de insumos médicos en centros asistenciales de la ciudad.



La funcionaria hizo hincapié en la situación de la clínica 'Unidos por la Vida', habilitada en julio del año pasado para atención de pacientes covid que requieren tratamiento en UCI.



"Acabo de recibir información del coordinador médico de la clínica 'Unidos por la Vida', la cual ha sido abierta en medio de la pandemia y donde solamente se atienden UCI para pacientes con covid. Me acaban de informar que tiene pocos insumos, pocos medicamentos y solamente tendría disponibilidad de insumos durante las próximas 24 horas", reveló la secretaria.



Torres enfatizó en que "es necesario activar la ruta humanitaria para los insumos y medicamentos y así garantizar la prestación de servicios de salud. Me dicen que el camión viene de Buenaventura, debemos de permitirle el ingreso a la ciudad para poder seguir sanando y salvando vidas".



En las vías de ingreso a la ciudad y varios corredores viales internos permanecen bloqueos desde el pasado 28 de abril, día en que se dio inicio al Paro Nacional que ya cumple ocho días. Debido a eso, en Cali han comenzado a escasear alimentos, medicamentos y combustible.

"Exijo como secretaria de Salud abrir esas rutas humanitarias, porque solamente así podremos garantizar la prestación de servicios de salud en la ciudad", subrayó la titular de la dependencia.



Indicó que la situación también es difícil en otros sectores. En la Red de Salud de Ladera, por ejemplo, ya han empezado a agotarse los guantes y otros elementos de protección personal.



"Cada día los requerimientos son más. Son más las instituciones que nos están reportando que los insumos se están agotando. Por favor un llamado a la ruta humanitaria y al respeto por la misión médica, al respeto por la salud y por salvar a nuestros conciudadanos", ahondó Torres.



La funcionaria, además, pidió a los manifestantes no atacar a ambulancias ni a personal de salud que se deben movilizar en la ciudad para atender emergencias.



"Hemos tenido atentados contra la misión médica: más de 11 ambulancias dañadas, vandalizadas en la ciudad de Cali. Más de 40 trabajadores de la salud que han reportado lesiones leves, intentos de robo y más de 100 personas diariamente que nos reportan que no pueden llegar a sus sitios de trabajo porque no tienen cómo movilizarse", reportó Torres,



Y agregó: "por favor: es imperante, es fundamental, es una emergencia abrir las rutas y dejar movilizar a los trabajadores de la salud en paz, sin lesiones y que su vida sea protegida".



Las autoridades avanzan en las negociaciones para habilitar corredores que permitan abastecer de suministros a la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, aseveró en la mañana de este miércoles que ya se está consolidando el primer corredor y la prioridad será el ingreso de alimentos y medicamentos.