Cinco heridos y dos bebés afectados tras disturbios del lunes en Puerto Rellena

Natalia Moreno Quintero

Durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública registrados este lunes en el sector de Puerto Rellena al menos cinco personas resultaron heridas, además de tres menores de edad que sufrieron afectaciones por la inhalación de gases lacrimógenos.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, manifestó esta mañana en Radio Calidad que "hasta el momento tengo un reporte del Crue Municipal, me han informado (...) cinco personas que recibimos en las instituciones de salud, que en este momento se atendieron en horas de la noche y realmente es lamentable la situación. Tuvimos una situación que entró en graves condiciones, estaba pendiente de la remisión y los demás con remisiones leves de las cinco personas recibidas en las instituciones de salud".



Estos pacientes, detalló la Secretaria, fueron atendidos en los hospitales Carlos Holmes Trujillo, Carlos Carmona y Joaquín Paz Borrero. Algunos presentaban lesiones por arma de fuego y otros habían sufrido afectaciones por los gases lacrimógenos.



Reportes ciudadanos indican que una personas falleció por una herida con arma de fuego en su cráneo, sin embargo, las autoridades no han confirmado este deceso. Cabe mencionar que en la noche de este lunes una persona fue atendida en el hospital Carlos Carmona tras recibir un impacto de bala en su cabeza, pero las autoridades no han validado si se trata del mismo caso.

De otra parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali confirmó la atención de tres menores de edad residentes de la zona que sufrieron afectaciones por la inhalación de gases lacrimógenos.



El teniente Jhon Fitzgerald Rodas, jefe de Emergencias de los Bomberos, manifestó que "la noche anterior, cerca de las 10:00 p.m., llevaron a la Estación de Bomberos de Villa del Sur tres menores de edad por vecinos del sector, menores que habían sido afectados por inhalación de gases, según manifiestan ellos producto de unos gases lacrimógenos que fueron lanzados en el sector".



Se trató de dos menores de edad recién nacidos, entre 1 y 2 meses de edad, y una niña de tres años.



"Nuestro personal de paramédicos les dio la atención inmediata. Afortunadamente fueron estabilizados y la situación no pasó a mayores", agregó el Teniente.



La alteración del orden público en el sector de Puerto Rellena inició hacia las 4:00 p.m. de este lunes cuando las autoridades acudieron al lugar para levantar el bloqueo que allí se lleva a cabo desde hace casi dos meses. Los vecinos reportaron que se escuchaban disparos y que fueron afectados por los gases lacrimógenos.