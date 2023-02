"Cerca de 800 músicos se están viendo afectados": Asociaciones de Orquestas por  demora de pagos en Corfecali

Frente a la polémica de Corfecali por la demora de los pagos a artistas y proveedores que prestaron sus servicios en la Feria de Cali 2022, las asociaciones de orquestas manifestaron su inconformismo al respecto y solicitaron que se les dé una pronta solución.



Al respecto, el presidente de Asonovas Cali, Horacio Valencia, expresó que se están viendo muy afectados por la situación, pues ya son casi tres meses de no recibir pagos y no ven solución alguna.



"No estamos viendo bastante afectados con el tema, porque las orquestas que se presentaron por cuenta nuestra, no han recibido un peso", señaló.



Según el Presidente de Asonovas, la corporación les dijo que les "pagaba 30 días después de prestado el servicio, pero al no pagar, nos citan a una reunión y nos dicen que les diéramos 15 días, es decir, que a partir del 15 de febrero nos pagaban, y llegó el día y no cumplieron con el compromiso".



Posteriormente, "nos enteramos por los medios de comunicación que Corfecali trasladó la fecha de pago para el mes de marzo, casi tres meses después de prestado el servicio"



Lea además: Gabinete de ministros sostendrá reunión en Cali este viernes, ¿cuál es la razón?



Frente a esta polémica el Juan Martín Bravo dijo en su cuenta de Twitter: "Corfecali tumbó a los artistas y operadores", y agregando a su trino una canción, la cual denominó "El nuevo disco oficial de la Feria de Cali"; denunció este hecho.



Asimismo, el cabildante del partido Conservador precisó que durante el 2021, "pasaron más de 10 meses sin que les pagaran a las personas que prestaron sus servicios".



Además, afirmó que a los artistas internacionales si les pagan "muy bien", pero "a los locales los menosprecian".



De acuerdo con los representantes de las asociaciones de orquestas, esta no es la primera vez que tienen este tipo de problema con la administración de Argemiro Cortés.



¡El nuevo disco oficial de la Feria de Cali!@Corfecali tumbó a los artistas y operadores. En el 2021, pasaron más de 10 meses sin que les pagaran a las personas que prestaron sus servicios.

Les $$$ muy bien a los artistas internacionales y a los locales los menosprecian. pic.twitter.com/0mkFI8G0lN — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) February 17, 2023



Le puede interesar: Secretario de Infraestructura de Cali responde a quejas por el mal estado de las vías rurales



Cabe recordar que frente a este caso, Corfecali señaló que "el proceso de pagos de estos servicios se realizará en medida que la Alcaldía de Cali y los patrocinadores generen los desembolsos a la corporación.



Asimismo, reveló que con los desembolsos recibidos en diciembre, la corporación le pagó a los artistas y proveedores cerca de $7 mil millones. Además, expresó que esperan "que a partir del 1 de marzo se retomen los pagos".



Por último, Corfecali reiteró que cuando se haya hecho el desembolso por parte de la Alcaldía y los patrocinadores de la Feria de Cali, la corporación se encargará de programar "los pagos correspondientes a los servicios prestados".