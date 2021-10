Cerca de 140 mil dosis de vacunas anticovid están disponibles en Cali

Los caleños actualmente cuentan con vacunas suficientes para continuar el proceso de inmunización contra el Covid-19 y avanzar así con el objetivo que trazó Minsalud de alcanzar en noviembre el 70 % de la población, con al menos una dosis.



En total, son alrededor de 140.000 vacunas anticovid las que están disponibles en la ciudad, especialmente de la farmacéutica Moderna -para completar esquemas-, Sinovac, con la misma destinación; Janssen para primera dosis y Astrazeneca, para primeras y segundas dosis (ver recuadro).



Y aunque el ritmo de vacunación ha mejorado en los últimos días, pues según la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, “hemos aplicado más de 14.000 vacunas diarias, desde el jueves hasta este domingo, esto gracias a la segunda dosis de Moderna, que es la que muchos estaban esperando”. No obstante, todavía se necesita incrementar más la aplicación de vacunas, en especial, para iniciar esquemas.



La ciudad tiene bastante disponibilidad de Astrazeneca para arrancar el ciclo de inmunización. “Continuamos con inventario alto de Astrazeneca, tenemos alrededor de 69.000 vacunas”, cuenta la titular de Salud, quien también dice que se ha notado una resistencia de los ciudadanos a recibir este biológico, ¿por qué?



“Lo que evidenciamos es que cuando le ofrecemos a la comunidad Astrazeneca dicen que no quiere recibirla, la publicidad que ha tenido ha sido desfavorable; nos dicen que esa tiene muchos eventos adversos, que no es segura y hacen alusión a los pocos eventos de trombos que se conocieron en un inicio. Pero debemos recordar que los resultados de esta vacuna han sido muy positivos”, anota la jefe de Salud Municipal.



Incluso, argumenta que “algunos estudios han evidenciado que la vacuna Astrazeneca tiene mejor respuesta inmunológica celular con una sola dosis comparada con otros biológicos, recordando que para alcanzar el 95% de efectividad se deben recibir las dos dosis”.



Además afirma que en la ciudad no se ha registrado ningún evento adverso por esta vacuna, y precisa que de las personas con covid, que han derivado a UCI, “el 83 % no se había vacunado, el resto había recibido una dosis y ninguna de ellas ha sido Astrazeneca”.

Lea también: EPS tendrá dos días para explicar por qué se canceló la eutanasia de Martha Sepúlveda



Por su parte, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, también destaca la seguridad y eficacia de este biológico desarrollado por la Universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca. “Es usada en Inglaterra y otros países europeos, americanos, Australia con muy buenos resultados. Tuvo una alerta por 6 casos de trombosis que suspendió temporalmente su uso. Los científicos han recomendado su uso dado que el riesgo es mínimo y sus efectos benéficos muy importantes”, asegura.



Asimismo, acota: “La usamos en Colombia con muy bajos efectos adversos leves. Se aplica hoy en 184 países, mientras que Pfizer, en 112. Entonces es muy recomendada para su uso”, reitera la funcionaria.



En este sentido, el epidemiólogo Carlos Reina, subraya que con esta vacuna como en cualquier otra, “pueden existir eventos adversos, pero la probabilidad que ocurra es ínfima, no es representativa, en realidad se puede tener riesgos como en cualquier otro procedimiento en salud”, menciona.



Reina destaca que “en Colombia no tenemos eventos adversos de trombos reportados por la vacuna”. De hecho, de acuerdo con el informe de Minsalud, Astrazeneca es uno de los biológicos que tiene menos reportes de eventos adversos posteriores a la vacunación (825 casos en total en el país).

Lea además: Minsalud advierte aumento de ocupación UCI en regiones con mayor presencia de Delta



Entretanto, Gustavo Gámez, microbiólogo, explica que “esta es una vacuna de vector adenoviral aprobada para uso de emergencia por la OMS, muy segura y eficaz en más de un 63% de los casos contra el Covid-19, según estudios que están en curso. Ya estamos empezando a observar los efectos contundentes de las estrategias de vacunación y prevención sobre el control de la pandemia y en este sentido, todos los biológicos, incluido el de Astrazeneca, han contribuido enormemente”.



El especialista comenta que “es triste ver y escuchar que las personas no quieren inmunizarse contra el covid o que deciden hacerlo de manera selectiva a favor o en contra de los diferentes biológicos disponibles”.



Por ello, la Secretaria de Salud de Cali resalta: “El mensaje es vacunarnos independiente del biológico que tengamos, todos protegen y salvan vidas, han demostrado una alta efectividad y eficacia. Además no podemos estar esperando un tipo de vacuna sin saber en qué momento llega mientras el virus sigue circulando con variantes que son amenazantes como la Delta y otras nuevas que pueden aparecer”.



Miyerlandi Torres aseguró que la ciudad podrá alcanzar la meta del 70 % de población vacunada con al menos una dosis, “ya estamos en un 65 % de la población objetivo con una sola dosis. Si logramos superar esa resistencia a Astrazeneca, lo lograremos”.

Sí es aceptada para viajar al extranjero

Cabe recordar que el uso de la vacuna Astrazeneca está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la agencia de la Unión Europea (EMA), así como Pfizer, Moderna y Janssen.



Por lo tanto, estos biológicos son aceptados para el ingreso a Estados Unidos, ya que según la guía publicada en la página de Centros para el Control y la Prevención de enfermedades de EE.UU. para viajes internacionales durante la pandemia, se especifica que es válido las vacunas contra el covid que tienen autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), es decir los biológicos de Pfizer, Moderna, Janssen, y también se admiten las vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia de la OMS, como es la de AstraZeneca y Sinovac.



Asimismo, se conoce que los países de la Unión Europea aceptan para viajar a sus territorios la vacuna de Astrazeneca.

Jornadas



En Cali se cuenta con cerca de 20.000 dosis de vacunas Moderna para segundas dosis. De la monodosis de Janssen, se tienen alrededor de 25.000 dosis. Alrededor de 69.000 dosis de Astrazeneca, para primera y segunda dosis. De Sinovac un poco menos de 15.000 dosis para completar esquemas.



Se espera que en el transcurso de esta semana pueda llegar a la ciudad más vacunas de Pfizer y Moderna para segundas dosis.



Desde la Secretaría de Salud se continuará con jornadas especiales de vacunación, además de los megacentros se disponen de otros puntos en diferentes zonas.



Se sigue con el proceso de inmunización con personas migrantes.