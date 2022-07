Casos de covid se multiplicaron en Cali y el Valle; ¿Qué medidas se deben tomar?

De acuerdo con los reportes de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud del Valle, entre el 22 y 28 de junio seis personas fallecieron en el departamento y 63 más estuvieron en unidades de cuidado intensivo por causa del Covid-19.



Fueron en total 3423 nuevos positivos en el departamento, 2848 de ellos en Cali. Esto representó, según las autoridades, un incremento de positividad del 100 % comparado con los registros de la semana antepasada.



Al respecto, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, aseguró que con esto se puede afirmar que “estamos cabalgando un quinto pico de la pandemia, que parece ser más leve y menos mortal que los anteriores. Sin embargo, es muy importante vacunarse y mantener las medidas de protección”, advirtió.



Este aumento en las cifras se debe, según el infectólogo José Millán Oñate, a la llegada al país de nuevas subvariantes de Ómicron, como son “BA4 y BA4.5, que son capaces de escapar al control del sistema inmunológico y, por tanto, tienen una mayor transmisión”.



Según el profesional, “el coronavirus no se ha ido” y esta infección, más allá del nombre que se le dé según la subvariante, puede generar un alto nivel de mortalidad, especialmente en aquellas personas que por una u otra razón no se han inmunizado y que, además, no toman ninguna medida de precaución.



Ante el panorama, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, también se pronunció. Según ella, es preocupante que hasta el pasado viernes los casos positivos de coronavirus en la ciudad hayan aumentado un 25 %. Además, “nueve personas fallecieron durante el mes de junio, de ellas siete no tenían ninguna vacuna contra el covid”.



En cuanto a las cifras de ocupación por la enfermedad en las unidades de cuidado intensivo de la ciudad, la funcionaria aseguró que estas no bajan del 40 %. “Es más, el 50 % de los pacientes no tiene ninguna dosis; el resto se han aplicado dos dosis o no tienen refuerzo”.



Por este motivo, Torres alertó a la población para que tome las medidas apropiadas y evite el contagio de covid, en especial a través de la vacunación.



Y es que acorde con los entes de control de la pandemia en la región, la inmunización es una de las medidas más efectivas para evitar que los efectos de este quinto pico en el departamento sean igual de mortales para la población como las otras cuatro que ya se han presentado.



No obstante, en ciudades como Cali, el número de dosis diarias aplicadas en la actualidad no supera las mil unidades, una cifra muy baja comparada con las que se manejaban hace algunos meses. Por eso, la Secretaría de Salud continúa habilitando puntos de vacunación en diferentes lugares para que quienes aún no tienen completo su esquema, lo puedan hacer.

Panorama Nacional

El repunte de contagios de coronavirus no solo genera preocupación en el departamento del Valle del Cauca sino también en otras zonas del país como Norte de Santander y Atlántico, situación que llevó a que el Ministerio de Salud hiciera un llamado a los colombianos para que empiecen a utilizar nuevamente el tapabocas en los espacios cerrados.



Así lo manifestó ayer el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar Morales, al señalar que “la recomendación se hace especialmente importante, dado que Colombia vive en la actualidad un pico de infecciones respiratorias, muy dado por la temporada de lluvias que se vive en la mayoría del territorio nacional”.



Además, el último reporte de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud (INS) y el reporte de los sistemas hospitalarios, indicó que en el territorio nacional se ha presentado un incremento de casos del Sars-CoV-2. Con corte al 30 de junio, se dieron 23.827 casos nuevos.



Así, además de la recomendación en la medida del uso del tapabocas, el viceministro también solicitó a los ciudadanos a acudir a las IPS vacunadoras para iniciar o completar esquemas, o recibir las dosis de refuerzos.



“Recordemos que las vacunas ya han demostrado su alta efectividad y seguridad en la reducción de la enfermedad grave y muerte”, agregó el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, Colombia ya alcanza en primeras y únicas dosis el 83.4 %, mientras que el 70.9 % de la población ya tiene el esquema completo.



Adicionalmente, el 39.6 % de las personas mayores de 12 años cuentan ya con la también llamada tercera dosis y 867.597 ciudadanos han recibido su segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus.

A tener en cuenta

- Desde la Secretaría de Salud Departamental se informó que en municipios del área metropolitana como Yumbo, Palmira, Jamundí, la mayoría de poblaciones del centro de Valle, entre ellas Buga y Tuluá, además de Cartago, se deben mantener las medidas de autoprotección.



- La semana anterior, en Alcalá, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Florida, Jamundí, La Unión, Palmira, Trujillo, Yumbo y Zarzal se evidenció un incremento de casos superior al 100 % comparado con la semana antepasada.



- El pasado 4 de junio, Colombia recibió el primero de dos lotes de vacunas que hacen parte de una donación de Estados Unidos al país.



- Se aconseja el esquema completo para las personas que tienen comorbilidades o son mayores de 50 años.