Casas de apuestas bloquearon el número de la tumba de Freddy Rincón

Tras la revelación del número de la tumba de la leyenda del fútbol colombiano, Freddy Rincón, las casas de apuestas del país decidieron bloquear la cifra para que así los jugadores de chance y lotería no jueguen este número.



De acuerdo con los asistentes del sepelio del 'Coloso' de Buenaventura, el número del sepulcro es D1 324, tras conocerse los dígitos, muchas personas en busca de la suerte han intentado jugar la cifra, sin embargo, no contaron con fortuna, pues el número fue bloqueado.



Algunos ciudadanos que creen en las supersticiones, han vuelto una tradición jugar la lotería con los números de tumbas de personajes reconocidos y familiares, algunos han corrido con la suerte y otros quizás no tanto.



No obstante, se conoció que la única variación del número que no se puede jugar es el 1324, es decir que aquellas personas que quieran jugar otra, como por ejemplo el 324, lo podrían hacer puesto que, hasta el momento, aún no ha sido bloqueado.