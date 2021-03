Caleño denuncia haber sido víctima de agresión e intolerancia en España

Álvaro José Carvajal Vidarte

El caleño Róbinson Calderón Madrid, de 33 años de edad, denunció que fue agredido en un acto de intolerancia sucedido este fin de semana en una calle de Alcorcón, ciudad de la Comunidad de Madrid, en España.



El connacional recibió varios insultos, entre ellos algunos de carácter xenófobo, en medio de una discusión con una mujer porque el colombiano se apoyó en un automóvil.



"Estaba en un bar tomándome unas cervezas. Salí a la calle a fumarme un cigarrillo y había un carro estacionado sobre el andén. Me recosté en la parte delantera, donde está el motor del vehículo, y me paro ahí a 'whatsappear'", relató Calderón a El País.



Comentó que no se había dado cuenta que el interior del automóvil, en la parte trasera, había una ocupante, hasta que ella le gritó "¡quítate de ahí, gilipollas".



"Entonces le digo yo: '¿quítate?, quítate tú, tú eres la que está mal estacionada, estás encima de la acera. Además no le veo nada de malo a que esté aquí'", contó.

Aseguró que después de este cruce de palabras ella volvió a dirigirle insultos, mientras él se negó a retirarse del sitio.



"La chica empieza a llamar y entonces yo le digo: 'no necesitas llamar a nadie', a lo que me responde '¿no te vas a quitar?, espérame y verás que ya llamo y te hago quitar'. Yo le contesto que 'ya llamé a la Policía y te hago a quitar, pero a ti'", indicó.



A pesar de que Calderón llamó a las autoridades, dijo que estos no llegaron en el momento. Aunque posteriormente llegó otra mujer, quien era la conductora del vehículo, a mediar en la situación, la pasajera decidió salir e insultar al colombiano.

La agresora incluso intenta golpear físicamente a Calderón y le tumba en dos ocasiones el teléfono celular con el que el hombre graba el hecho. Al mismo tiempo, comienza a decir que el agredido la "está violando" y la "intentó tocar".



La conductora al final logra llevarse a su compañera, quien sigue insultando a Robinson mientras este graba el video. A pesar de que él afirmó haber hecho varias llamadas a la Policía, los uniformados solo acudieron al lugar casi dos horas después de la discusión.



"Al final aparecieron a las 12:10 a.m. y son tan 'conchudos' que llegaron al sitio, donde estaba sentado en el andén, y pasan de largo. Me tocó correr, salir a carrera detrás de ellos y atravesármeles más adelante; pero no se bajaron del carro, no me tomaron datos y me dijeron que no podían hacer nada ahí", denunció.