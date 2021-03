Casi 10 mil comparendos se han impuesto en Cali en lo que va del año, ¿por qué?

Natalia Moreno Quintero

En lo que va del año, de acuerdo con un informe del Observatorio de Seguridad, en Cali se han impuesto 9672 comparendos por comportamiento. Un incremento del 50,4 % en comparación al mismo periodo del 2020. El desacato y el porte de armas son las conductas con más sanciones.



El estudio también reveló que, tan solo el pasado miércoles, en Cali se aplicaron 245 comparendos.



Asimismo, se indicó que entre las zonas más afectadas por estas conductas durante este año, están las comunas 2, 10, 13, 14, 15 y 16. La Comuna 13 es la de mayor crecimiento porcentual, con 192,6 % en comparación al anterior año.



Al respecto, el comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, dijo que “en cumplimiento de la norma, el procedimiento para la imposición de comparendos se establece, solamente, cuando el policía tiene conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia. De esta forma, se podrá expedir una orden de comparendo a cualquier persona”.



Igualmente, entre los estratos dos y tres, según el informe del Observatorio, se realizan el 67 % de los comparendos, y un 83 % si se suma el estrato uno.



También se evidenció que los comparendos más comunes son, además del desacato y el porte de armas, por riñas, uso de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad.



Por ejemplo, por porte ilegal de armas, en estos tres meses se han impuesto 12.833, un aumento del 99,1 % en comparación al mismo lapso del 2020. Todas las multas pueden ser de más de $900 mil.

El general Rodríguez también aclaró que “las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística o a la organización de eventos que involucren aglomeraciones de público, no se impondrán en orden de comparendo. En estos casos, los uniformados pondrán en conocimiento de la autoridad competente los comportamientos mencionados mediante un informe escrito”.



Por otro lado, el concejal Fernando Tamayo expuso que “la idea de los comparendos es generar control ciudadano, pero cuando a alguien le imponen uno o más, este queda en letras muerta porque tienden a no pagarse y convertirse en objetos de burla, lo cual resulta un detrimento para la seguridad”.



A su vez, la socióloga de la Universidad del Valle María José Gómez agregó que “a raíz de la pandemia se incrementó el autoritarismo por parte de las instituciones y tuvimos casi tres meses en medio de medidas restrictivas. Las personas y su incumplimiento a estas conductas son la manifestación de una sociedad en desequilibrio”.



De la misma manera, el experto en seguridad Javier Carranza dijo que “cualquier medida por parte de la Alcaldía o Gobernación tendiente a disminuir todo lo que tenga que ver con la violencia sí influye, pero realmente estas multas y todos los programas que se están efectuando son a veces más de coerción que de concientización”.



“Entonces para mí es mejor comenzar a trabajar desde los colegios y las instituciones para tener una autocultura del cuidado. Cuidarse cada uno y cuidar a los demás para prevenir la exposición de actividades que generen riesgo”, acotó Carranza.



Asimismo, el concejal Tamayo manifestó que “la principal falencia que tenemos en Cali es el temor a aplicar el principio de autoridad, pareciera que aplicar eso hiciera asociar a la gente con represión. Todas las estructuras sociales deben entender que esto es importante. No se puede promover el desequilibrio y la anarquía ante la ley impuesta para el bien de todos”.



A lo que añadió Carranza: “todos los esfuerzos que de una u otra manera sumen, tanto de la parte civil como de la pública, sirven para la disminución de muchas estadísticas, pero a veces eso no es lo suficientemente efectivo. Una cosa es ser eficiente y otra efectivo, para mí, ambas no tienen el mismo impacto”.



En conclusión, desde varios sectores coincidieron en que es necesario, y más en este tiempo, que cada ciudadano asuma responsabilidades y cumplan las normas impuestas por las autoridades.

Las autoridades tienen una campaña, hasta el 30 de junio, que permite a la ciudadanía acceder al descuento solidario en el pago de sanciones. En la página de la Alcaldía de Cali está la información o se puede llamar al 123.