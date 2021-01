Caleña cuenta cómo es vivir el nuevo confinamiento total en el Reino Unido

angela marcela alvarez

Paula Andrea Ríos Calderón es una caleña de 23 años que vive en Eastbourne, Inglaterra, desde octubre. Se fue a este lugar para poder realizar su maestría de Ciencias Políticas en estudios de migración y, según sus planes, su estadía durará hasta el 2022.



Ella es una de los 56 millones de habitantes del Reino Unido que está en confinamiento hasta el próximo 31 de marzo, una medida que busca frenar la ola imparable de nuevos contagios de covid-19 en esa región.



"En este momento estamos en confinamiento nacional y las restricciones de movilidad son muchas, no podemos salir de la casa a menos que sea para comprar comida, ir al médico o asistir al trabajo llegado el caso que no se pueda llevar a cabo de manera virtual", explica Ríos Calderón.



Es la tercera vez que todo el país entra en cuarentena, luego de la que se decretó en la primavera de 2020, durante el primer pico de la pandemia, y la de noviembre.



Paula añade que el confinamiento depende de la zona. Donde ella está, que es el sureste de Londres, inició desde el 26 de diciembre. Además, agrega que el Gobierno impuso una cuarentena anticipada por los niveles de contagio que se estaban presentando en dicho lugar.



A pesar de que en el Reino Unido ya comenzó el proceso de vacunación, las festividades de fin de año y la aparición de una nueva variante del Sars-CoV-2 -el coronavirus responsable de la enfermedad-, que sería por lo menos un 50 % más contagiosa, 'dispararon' los casos.



El país se acerca a los 2,9 millones de casos y ya supera las 78 mil muertes. Este miércoles se detectaron 62.322 casos positivos, según datos oficiales, cifra que no se había alcanzado desde el inicio de la pandemia y que confirman la evolución imparable de la nueva cepa del virus.

"Me da miedo salir a la esquina de mi casa"

Para abastecerse, esta caleña utiliza un sistema similar a la plataforma de domicilios Rappi que funciona en Colombia, la diferencia es que en esta app hay un máximo de 100 libras por pedido y cuando la persona requiere hacer un mercado completo debe adquirir un cupo en el supermercado de su preferencia.



“Para final de año estuvo muy lleno porque cerraron todo en Francia y por las festividades. Se toma el cupo y pides todo el mercado por la app o la página web del lugar, te dan una hora y en ese lapso de tiempo los del supermercado van a tu casa, dejan la comida en cajas, se alejan, recoges la comida, la entras, dejas las cajas afuera, ellos se acercan y por último se las llevan. Todo esto lo hacen por medidas de seguridad”, asegura la estudiante.



La situación actual de la pandemia es angustiante, admite Paula. El alto número de casos y la gravedad de algunos ha hecho que vuelva a crecer el temor de adquirir la enfermedad.



"En estos momentos me da miedo salir así sea a la esquina de mi casa porque Eastbourne, que es donde estoy actualmente, es uno de los lugares donde hay más contagios de la nueva cepa del virus, hay muchas restricciones aquí. La semana pasada al vecino de la casa se lo llevaron en ambulancia y viendo todo esto uno queda impactado", relata la caleña.



Sin embargo, la joven trata de mantener una rutina diaria para poder despejar su mente, y a pesar que tiene un periodo de descanso debe entregar diferentes trabajos de su maestría. Según ella, es gracias a esto que ha podido dejar de pensar en el confinamiento y su vida ha sido un poco más llevadera.



