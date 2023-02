Más de 200 toneladas de residuos diarias se recogen en las calles de Cali, según Uaesp

Más de 200 toneladas de escombros se recogen de las calles diariamente, según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, por lo que le piden a la comunidad más conciencia para no arrojar estos elementos en vía pública.



De acuerdo con esta unidad, los sitios más comunes en donde se encuentran estos residuos es alrededor de los canales lluvias, representando un riesgo de que caigan a estos sitios y obstruyan el cauce normal de ellos. Además, otro sitio frecuente de arrojo de basuras son los separadores viales.



Por ello, la Alcaldía ideó la campaña ‘Caza Infractores’, con la que se busca sorprender a estas personas que no disponen de manera adecuada los residuos.



“Las sanciones van desde los $154.000 hasta los $1.200.000. No te dejes coger cometiendo estas infracciones porque vamos a ser muy rígidos con las sanciones. El 2023 es el año de tener a Cali limpia”, dijo Diego Fernando Cortés, director de la Uaesp.





Además, esta unidad recordó que desde el 2022 y hasta ahora la Policía Metropolitana de Cali ha impuesto 310 comparendos por dejar residuos en sitios inadecuados, y se espera que esta cifra suba teniendo en cuenta que los operativos se intensificarán.



De hecho, en los últimos días la Policía, en respuesta a esta estrategia, capturó a un hombre por arrojas de manera inadecuada residuos en la invasión Estambul, al oriente de la ciudad.



“Con operativos de control al tráfico ilegal de biodiversidad y en actitud del impacto ambiental, nuestro grupo ambiental capturó un hombre por arrojar escombros y la incautación de 30 bultos de carbón, sin cumplir requisitos de ley”, informó la Policía Metropolitana de Cali.