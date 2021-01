Buscan a mujer de 29 años desaparecida en Terranova, Jamundí

Erika Mantilla

Mary Luz Manzano Pérez, de 29 años, fue vista por última vez el pasado 7 de enero de 2020, cuando llegó a la estación de servicio de Terranova, en Jamundí.



Según sus familiares, ese día salió de su residencia en en el barrio Villa del Sur, oriente de Cali y abordó un mototaxi con rumbo a Jamundí.



"El conductor confirmó que la dejó en ese lugar, desde ese día no sabemos nada de ella. No contesta el celular y tampoco hemos podido contactarla por redes sociales", explicó su hermana Ana Luisa Manzano.



Indicaron que ese día vestía jeans, con blusa zapatos deportivos de color rosado.



Su familia interpuso la correspondiente denuncia desde el 15 de enero, pero por ahora no hay datos sobre su paradero. "Estamos muy preocupados, ella no tiende a desaparecer por tanto tiempo, mucho menos en otro municipio".



Para entregar información que pueda ser útil a la familia Manzano Pérez, por favor comuníquese al número celular 301 465 8973.

