Balance positivo tras primera jornada de piloto de rumba en Cali hasta las 3:00 a.m.

Las autoridades entregaron un balance positivo tras los operativos que se adelantaron en diferentes puntos de Cali durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, en el marco de la primera jornada del piloto de ampliación del horario de rumba en la ciudad hasta las 3:00 a.m.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, manifestó que se encontró un "buen comportamiento" por parte de los empresarios que se acogieron a esta medida, así como de los ciudadanos que acudieron a estos establecimientos.



El funcionario recordó que los establecimientos tipo estanco deben cerrar a la 1:00 a.m. y aquellos que son como discotecas, bares y gastrobares pueden cerrar a las 3:00 a.m.



"Queremos recomendarles a todos los empresarios que se asuman en este plan piloto cumplir de manera estricta los protocolos de bioseguridad, esto es evitar aglomeraciones, que los caleños entren a los establecimientos con el tapabocas, la desinfección de las áreas, espacios ventilados. Queremos que esta nueva oportunidad de trabajo no implique complicaciones para el orden público ni para el contagio por covid-19", subrayó.



Durante todo el puente festivo las Secretarías de Seguridad y Movilidad, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cali, seguirán adelantando los operativos en sectores como el distrito de Aguablanca, el oeste, el norte y el sur de Cali.