¡Ay, Jesuu! Reconocida 'influencer' fue atracada en el oriente de Cali

La creadora de contenido, Valentina Ruiz, también conocida como 'La Jesuu' fue víctima de un atraco cuando se movilizaba en su carro por el oriente de Cali.



En la denuncia que fue hecha a través de redes sociales, Ruiz narró el angustioso momento que vivió por cuenta de los atracadores y es que, según ella, pensó que eran personas que la buscaban para pedirle una foto, “La confianza es lo único que a uno lo mata, el ser tan confiado”, puntualizó.



“Acabo de pasar el susto más grande de mi vida. Me asaltaron 3 hombres en 3 motos señoriteras en la ciudad de Cali, en el barrio El Poblado I”, dijo La Jesuu. La joven mencionó que la Policía la detuvo en frente de Charco Azul, sector de la ciudad, y le hicieron una revisión a su vehículo.



Así las cosas y lejos de pensar en lo que iba a pasar, la 'influencer' tomó un atajo para seguir su camino y fue ahí cuando la sorprendieron con el robo. Según ella, no acostumbraba a tomar este tipo de ruta.



“Justamente en el semáforo, ya para salir a la Simón Bolívar, ahí en El Poblado, se me parcha un chino ahí en la camioneta, y yo creo que me está saludando. A mí me vive pasando eso, a mí la gente me llega, me toca el vidrio, pidiéndome fotos, pero ahí tengo por seguir de confiada”, agregó.



Además, manifestó que el sujeto que la robó la amenazó con arma de fuego y luego de arrebatarle sus joyas, un iPhone y el bolso, siguió su camino como si nada. Sin embargo, la vallecaucana señaló que ella y su amigo, quien la acompañaba, se sintieron muy atemorizados.



“Amor, de lo único que me acuerdo… Que recapacité, fue cuando llegué a la casa de mi amigo y le dije: ‘en mi vida vuelvo a salir, no, esos tipos tienen que andar por ahí’”, relató la Valentina y añadió que su amigo Camilo, también estaba muerto del susto pidiendo ver a su mamá.