Avanzan reuniones con el sector cultural de Cali tras protesta de artistas

Natalia Moreno Quintero

Tras ser aplazada la Convocatoria Estímulos 2021, luego de que se generara una gran polémica en torno a los pocos recursos que fueron otorgados al sector cultural, la Secretaría de Cultura de Cali invitó nuevamente a los artistas y gestores culturales de la ciudad, a construir un proceso unificado en el que, a través de mesas de trabajo, se logre llegar a un acuerdo.



Estas mesas abiertas, que comenzaron el pasado lunes, se llevarán a cabo hasta el martes 20 de abril y para ello se abrió un formulario de inscripción, donde los participantes pueden consultar la asamblea en la que quieren participar.



José Darwin Lenis, secretario de cultura, resaltó que entre los acuerdos a los que se ha llegado en esta mesa, se logró establecer el trabajo por subsectores para posteriormente ir a una mesa ampliada.



“Es muy importante dar a conocer los acuerdos que hemos logrado con algunos gestores y gestoras culturales en mesa de trabajo. Pudimos establecer hacer la revisión, distribución y ajuste de la convocatoria estímulos que queda para el segundo semestre de este año. También logramos hacer y generar mesas de trabajo por subsectores del campo cultural para revisar con los consejeros distritales de cultura algunos elementos de participación de los procesos de formación, circulación, investigación y publicación que tiene la secretaría como procesos internos. Y creamos una mesa de trabajo con el presidente del Concejo de Cali para mirar cómo se pueden establecer líneas de política pública que sean concretadas por proyectos de acuerdo y también revisar los temas de apoyo presupuestal desde el Concejo de la ciudad”, expresó Lenis.



El representante de ese gabinete resaltó además, la importancia de dejar claro que las mesas de trabajo apenas se empiezan a conformar, y que la convocatoria quedó aplazada hacia el mes de junio, “por ahora estamos hablando de un estímulo de más de $1300 millones y otros recursos que se revisarán desde las subsecretarías de artes y patrimonio para que podamos tener, por ejemplo, por ley de espectáculos, $700 millones ($350 en creación y $350 en circulación cultural).

No obstante, el gremio artístico convocó a una nueva Marcha de Suplicio por el arte y la cultura en alianza con algunas centrales obreras, que tendrá lugar el próximo 23 de abril, a las 9:00 a.m. en el Parque de Jovita. Allí, no solo marcharán por un presupuesto justo para el gremio, del que exigen un incremento mínimo de $3.000.000.000 para el Proyecto de Estímulos de la Secretaría de Cultura sino que además, piden respuesta sobre el plan de emergencia para el sector artístico en Cali.



“Ayer tuvimos una asamblea de la mesa permanente del sector cultural y el guion de la marcha fue presentado, aprobado y seguimos firmes para el 23 de abril. También se están sumando otros sectores sociales, tenemos una alianza con las centrales obreras y vamos a tener la participación de las compañeras del Camino Sagrado de Tolteca Meshika abriendo la marcha con sahumerios y plantas ancestrales para darle un contexto de sacralidad a la caminata por el territorio haciendo las exigencias para el sector cultural”, dijo Mauricio Sánchez, vocero de los artistas.



Entre tanto, durante la primera jornada de diálogo con las mesas sectoriales, los participantes decidieron no elegir un representante para la mesa ampliada de las artes, dado que voceros de la red de salas de teatro promueven realizarlo por modalidades, teatro de calle, teatro de sala, teatro infantil.



Cabe destacar que, el gremio teatral a nivel nacional rechazó, a través de un comunicado, el hecho de que se les prometiera, por parte del Ministerio de Cultura, un ajuste presupuestal a las salas concertadas y a cambio recibieran la noticia de que no habrá Programa de Salas Concertadas para este año.

Algunas solicitudes del sector artístico