Aumentan las denuncias por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar en Cali

A las múltiples denuncias hechas por los concejales de Cali en contra de uno de los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se sumaron las investigaciones de la Personería Distrital, entidad que reveló que encontraron irregularidades en la prestación de este servicio, tras las visitas realizadas a las instituciones educativas desde octubre del 2021.



Cali tenía cinco operadores encargados de implementar el PAE en las escuelas y colegios de la ciudad y, según la Administración Distrital, el único de ellos que estaba incumpliendo era el consorcio Luz del Valle (al cual ya se le suspendió el contrato).



Pero la Personería indicó que esto no sería del todo cierto y que hay otras empresas que también están fallando.



“Desde octubre del 2021 hasta la fecha, se han realizado un total de 52 visitas a diferentes instituciones educativas ubicadas tanto en la zona urbana como rural de Cali, y debo decir que hemos evidenciado irregularidades en el operador Fundación Acción por Colombia, que no cumple con las fechas de entrega de los alimentos (algunos de estos en mal estado), y realizan modificaciones injustificadas a las minutas”, reveló el personero, Harold Cortés.



El no respeto por la cadena de frío y deficientes condiciones de infraestructura en donde se presta el servicio, son otras de las falencias que el ente de control ha identificado en cada una de sus visitas.



Por ello, informó la entidad que están haciendo más visitas e investigaciones para constatar con exactitud las irregularidades y construir el informe final, pero que por el momento se han encontrado varios casos, correspondiente a uno de los consorcios.



Por ejemplo, Cortés recalcó que se encontró una irregularidad grave en la Institución Educativa Navarro, en donde no cuentan con refrigerador ni comedor, por lo tanto, solamente los estudiantes reciben alimentos industrializados que no están siendo almacenados correctamente.



Asimismo, se evidenció que no hay opciones en el PAE para los estudiantes con algún requerimiento de alimentación especial, como aquellos que padecen enfermedades como diabetes.



Así las cosas, el Personero dijo que “se inició una investigación de índole disciplinaria en contra del Secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, en la que se verificará si ha incurrido en algún tipo de falta disciplinaria”.

¿Qué dicen los concejales?

El Concejo Municipal realizó, entre el pasado martes y ayer, varios debates de control político al secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, espacio en el que los cabildantes dieron a conocer más irregularidades alrededor de la contratación del PAE y lamentaron esa situación.



“Habría sido bueno que los encargados de la contratación hubiesen leído el periódico de ayer, la noticia vieja del año 2018, cuando se reveló que los integrantes del consorcio Luz del Valle fueron sancionados en Buenaventura donde dejaron a más de 50 mil niños sin alimentos escolares”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.



Para la también cabildante Alexandra Hernández, es preocupante que cosas como estas sean pasadas por alto en la Administración Municipal y que, además, no es el único aspecto que demostraba la incapacidad del consorcio Luz del Valle para prestar el servicio.



“La experiencia de ese consorcio, según los documentos presentados, era de arquitectura, medio ambiente, construcción de obras, comercio al por mayor y venta de maquinaria, pero nada relacionado con alimentación escolar”, recalcó Hernández.

¿Qué respondió la Secretaría de Educación?

De acuerdo con José Darwin Lenis, “los demás operadores hasta la fecha han ejecutado de manera satisfactoria el contrato, garantizando la atención de nuestros niños, niñas y jóvenes, en las condiciones adecuadas”.



En ese mismo sentido, recordó que inmediatamente se supo de las malas prácticas por parte del consorcio Luz del Valle, se procedió a terminar el contrato por mutuo acuerdo.



Además, dijo que se debe recordar que debido a los incumplimientos del consorcio anteriormente mencionado, la Administración Municipal le impuso una multa de $69 millones.



El Secretario de Educación desmintió las acusaciones hechas por algunos concejales de la ciudad frente a la falta de rigurosidad en la contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar y expuso que todo se realizó de acuerdo con los parámetros legales.



“Se verificó con todos los operadores los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, expedidos por las respectivas entidades, y en ninguno de dichos documentos se encontró una sanción vigente para los miembros del grupo de la Unión Temporal Luz del Valle”, precisó Lenis durante el debate ante el Concejo.