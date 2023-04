“Asumo con responsabilidad el embargo de mi cuenta por la Contraloría”: Ospina responde a nuevos escándalos por contratación

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció recientemente sobre las decisiones tomadas por la Contraloría por presuntas irregularidades en procesos de contratación reveladas en una investigación realizada por SEMANA Y EL PAÍS.



De acuerdo con las decisiones de la Contraloría, una de las razones por las que se le embargó cuentas y bienes al mandatario es porque hubo irregularidades en el proceso de compra de cámaras de videovigilancia, ya que al parecer hubo $300 millones de una intermediación innecesaria y $1500 millones que nunca se ejecutaron.



Gracias a lo anteriormente expuesto, la Contraloría decidió embargarle a Jorge Iván Ospina cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda, Av Villas, siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.



“Bien, comprendo el embargo, aunque claramente no adelanté el proceso contractual ni ejecuté el mismo y, según todas nuestras informaciones, se ejecutó a cabalidad y calidad”, comentó Ospina en su cuenta de Twitter.



La cuenta en cuestión a la que se refiere el alcalde Ospina es del banco Davivienda, que, según sus declaraciones, fue embargada el pasado viernes mientras estaba en una visita en Bogotá.



Lea además: Estos son los tres convenios de Emcali que tienen en líos a Jorge Iván Ospina y gerentes de la empresa



Se debe recordar que el proceso de las cámaras fue delegado por el alcalde a la Secretaría de Seguridad y Justicia, que contrató a una empresa que a su vez subcontrató a otra, y es ahí en donde se presentaron irregularidades y sobrecostos.



“En resumen quiero decir que asumo con responsabilidad el embargo de mi cuenta por la Contraloría, que aspiro que actúen con celeridad, que soy respetuoso del control preventivo de la Contraloría General, que observarán que no procedo como alcalde irregularmente, comprenderá que soy honrado, humilde y muy responsable, revisará lo que ha definido la Corte sobre las delegaciones y como no pueden endilgar responsable por presuntas irregularidades de terceros”, expuso el mandatario.



Añadido a esto, la Contraloría General de la República argumentó que las decisiones también se tomaron por presuntas irregularidades en procesos con Emcali, en donde está involucrado el proceso del aducción de la planta de tratamiento de agua potable denominada Río Cali.



Ante esto, Ospina recalcó que “el señor alcalde no contrata ni ordena gastos en Emcali, por tanto no podría ser embargado por ese motivo, pero cuando el río suena piedras lleva, y quedé pensando que es función de la Contraloría proceder ante cualquier sospecha y el embargo preventivo es posible”, argumentó Ospina.



1 / 11 Un hilo necesario. Un periodista de @RevistaSemana bien dateado me preguntó días atrás mi opinión sobre el embargo al q había sido sometido , mi respuesta fue q no conocía de embargos y dado q me explicó que se debía a los temas de Emcali le referí — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 1, 2023