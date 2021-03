Así serán las restricciones durante Semana Santa en Cali y el Valle

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ante la necesidad de controlar el crecimiento paulatino del número de casos positivos de Covid-19 y prevenir una curva ascendente en la complicación y muerte de pacientes, Cali y el Valle del Cauca se preparan para sumarse al paquete de medidas restrictivas dictadas por el Gobierno Nacional.



En sí, después de un mes de que se levantaran restricciones como el pico y cédula y se flexibilizara el horario del toque de queda, estos mandatos retornan para limitar las aglomeraciones y el riesgo de contagio de la enfermedad respiratoria.



“Comparto completamente que debemos tener pico y cédula, restricción de la movilidad y control del aforo en espacios nocturnos y restaurantes. Va a haber impactos económicos, pero lo primero es la vida; necesitamos proteger la vida de muchos ciudadanos y evitar un colapso en este tercer pico”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Al cierre de esta edición no habían sido expedidos los decretos por medio de los cuales se terminarán de ajustar las restricciones en Cali y el Valle; se estima que hoy se harían oficiales los lineamientos. El País presenta un panorama de cómo funcionarían las medidas durante este fin de semana y la Semana Mayor, de acuerdo con lo dictado por el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son las medidas que rigen en Cali de cara a la Semana Santa?



En Cali y los municipios del área metropolitana, como Jamundí, Candelaria, Yumbo, Palmira y Dagua regirá el pico y cédula para acceder a establecimientos de comercio y de servicios. Teniendo en cuenta que en Cali la ocupación de las UCI es del 79,6 %, por directriz del Gobierno Nacional se deberá implementar el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. entre el 26 y 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril.

¿Habrá restricciones en el resto de los municipios del Valle?

​

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, manifestó que acogerá las medidas preventivas del Gobierno Nacional en cuanto al pico y cédula para regular el aforo en espacios de comercio.



Cabe recordar que en 40 municipios del Departamento rige actualmente el toque de queda desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.; no obstante, la medida será modificada para ajustarla a las directrices del Gobierno Nacional. Así las cosas, el toque de queda aplicaría desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en los municipios que tienen una ocupación de las UCI mayor al 70 %, y entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. en aquellos entes territoriales que tienen una ocupación UCI mayor al 50 % y menor al 70 %.

¿El pico y cédula tiene excepciones?

​

Sí. El pico y cédula no aplica a la hora de acceder a establecimientos como restaurantes, hoteles y parques, como lo establece el decreto 206 del 2021.

Las personas que incumplan el toque de queda se exponen a una sanción que, de acuerdo con el artículo 180 del Código de Policía, puede ascender a $1.082.624.

¿Habrá excepciones para los toques de queda?

​

Sí. Durante los toques de queda seguirán vigentes las 46 excepciones que rigieron durante la fase del llamado ‘aislamiento inteligente’, como los servicios domiciliarios, las actividades relacionadas con los servicios de emergencia (incluidas las veterinarias); el servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería; el abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad –alimentos, bebidas, medicamentos y mercancías de ordinario consumo-; la asistencia y prestación de servicios de salud; servicios funerarios, entre otros.

¿Se puede viajar a otros municipios durante la Semana Santa?

​

Sí, el tránsito de pasajeros entre municipios y departamentos está permitido.

¿Si tengo un viaje en avión o debo recoger a un familiar en el aeropuerto que llega durante el horario del toque de queda, puedo desplazarme sin problema?

​

Sí, estas movilizaciones están autorizadas para realizarse durante los horarios de restricción.

¿Por qué no habrá restricciones el lunes, martes y miércoles Santo?

​

De acuerdo con el ministro del Interior, Daniel Palacios, la decisión de liberar estas jornadas de la aplicación de las restricciones obedece a que “si bien habrá gran parte del país en modo vacaciones, no todo el país tiene el lunes, martes y miércoles libre, pues todavía hay actividades laborales. Los días jueves, viernes, sábado y domingo son los de mayor desplazamiento y en los que la gente está tomándose al 100% la Semana Santa”.

¿Se podrá acudir a las iglesias?

​

De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante la Semana Santa no será necesario restringir el acceso a los templos ni suspender las actividades religiosas. Sin embargo, están prohibidas las procesiones y actos multitudinarios. Además, se deben evitar actividades como el lavatorio de pies. Durante las eucaristías se debe controlar el aforo y conservar todos los protocolos de bioseguridad.

¿Las discotecas podrán funcionar?

​

No. Debido a que en estos sitios pueden generarse aglomeraciones su operación seguirá restringida.

¿Se permiten eventos masivos en espacios públicos?

​

No. Para prevenir la concentración de multitudes y el riesgo en el contagio de la enfermedad cualquier evento de carácter público que implique aglomeraciones está prohibido.

Recomendaciones para días santos

- Entre las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos de contagio durante la Semana Mayor se cuenta evitar visitar a familiares o amigos que viven en otras ciudades.



- En caso de viajar, lo ideal es que no hospedarse con sus familiares, sino en hoteles que tengan protocolos.



- Evitar asistir a fiestas privadas, pues el riesgo de contagiarse en estos lugares es muy alto.