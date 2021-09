Mientras Cali espera la llegada de más biológicos, sobre todo con el fin de completar el esquema completo de quienes ya recibieron la primera dosis, durante este fin de semana continuará la inmunización tanto en los megacentros como en las jornadas de vacunación hasta agotar la existencia.



Según explicó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, si bien se cuentan con cerca de 20.000 dosis de Pfizer para mayores de 12 años y embarazadas, o sea para toda la población, el resto del biológico disponible tendrá un manejo diferente.



Ese es el caso de AstraZeneca, que solo se aplicará en segundas dosis, así como Sinovac, pero que solo será destinado para mayores de 50 años y pacientes con comorbilidades.



“La ciudad necesita hoy alrededor de 70 mil biológicos para responder a la demanda de segundas dosis de Sinovac. Sin embargo, por la cantidad que recibimos es necesario direccionarlas a la población de alto riesgo”, afirmó la funcionaria.



A continuación, El País resuelve las principales inquietudes alrededor del proceso de vacunación que se llevará a cabo estos próximos días.



¿Cuándo se espera la llegada de vacunas de Moderna?



Según la información entregada a Cali por parte del Ministerio de Salud, se estima que el biológico de esta casa farmacéutica llegue el próximo 15 de septiembre. Hay que recordar que para el tercer trimestre se esperaban 5 millones de dosis de Moderna, pero hasta el momento solo se han recibido 150.000 antídotos de dicha empresa.



¿A qué se debe este retraso en el despacho de biológicos?



Según explicó hace poco el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, las farmacéuticas “han reconocido unos problemas de liberación y producción de lotes a nivel global, por lo que Colombia no es el único país afectado, sino también países de Europa, Medio Oriente y Asia”.



¿Qué otras vacunas se esperan para el mes de septiembre?



Además de dos millones de dosis de Sinovac a través del mecanismo multilateral Covax, a Colombia se espera que lleguen más de 2 millones de unidades por parte de Janssen en esta semana que viene.

¿Qué megacentros estarán activos durante el fin de semana y en qué horarios?



En el Norte, solo operará el Coliseo del Sena entre las 8:00 la mañana y 3:00 de la tarde del día sábado. Sin embargo, el día domingo, entre las 9:00 de la mañana y 1:00 de la tarde, funcionará Unicentro y La 14 de Calima.



Respecto a los megacentros que tienen cobertura por la ESE Ladera, únicamente estará entre las 8:00 de la mañana y 3:00 de la tarde el Centro Comercial Premier Limonar, mientras que entre la 8:00 a.m. a 1:00 p.m. funcionará la IPS Primero de Mayo, la Universidad San Buenaventura, la Unicatólica Sede Meléndez, el Hospital Cañaveralejo el Centro de Salud Terrón Colorado y el Coliseo Loyola de la Universidad Javeriana. En cambio, La 14 de Pasoancho funcionará tanto el sábado (8:00 a.m. a 3:00 p.m.) como el domingo (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)



En cuanto a los puntos de inmunización del centro de Cali, entre las 7:00 a.m. hasta las 2:00 de la tarde del sábado operará el Polideportivo Santa Fe 2- Fe y Vivir, el Coliseo Arlen Carvajal, el Polideportivo de Cristobal Colón y la Universidad Icesi. Entretanto, Jardín Plaza y el Estadio Pascual Guerrero serán los únicos megacentros en funcionar el sábado (7:00 a.m. a 1:00 p.m.) y el domingo (7:00 a.m. a 2:00 p.m.).



A propósito del suroriente, en donde solo hay Pfizer, únicamente operará el Hospital Carlos Carmona el sábado, de 8:00 a.m. hasta el mediodía, y el Coliseo María Isabel Urrutia, el sábado (de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.) y el domingo (de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.). Y en cuanto al oriente, el sábado estará abierto entre las 8:00 de la mañana y 3:00 de la tarde el Hospital Carlos Holmes Trujillo y Nuevo Latir. que también abrirá sus puertas a esa hora de la mañana e funcionará hasta la 1:00 p.m.

Usted puede descargar el consentimiento informado desde la página www.cali.gov.co/salud/ con el fin de ahorrarse este proceso al momento de usted llegar a un megacentro de vacunación en Cali.

Si usted se aplicó la primera dosis de Moderna y Pfizer, ¿cuánto debe esperar para ponerse la segunda?



Mientras las personas que se hicieron poner Pfizer deben esperar 21 días en caso de ser mayores de 80 años o tener comorbilidades, el resto deberá hacerse aplicar la segunda dosis 84 días más tarde. En cambio, los menores de 50 años que recibieron Moderna deben esperar 12 semanas para ser inmunizados completamente, al contrario de los mayores de esa edad, que solo se verán obligados a esperar los 28 días corrientes.

¿Habrá jornadas de vacunación nocturna este fin de semana?



Claro que así y seguirán realizándose en los puntos gastronómicos, comerciales y de más afluencia de personas en Cali. Para estar pendiente de en qué sectores se realizarán estas actividades, puede estar atender a las publicaciones de la Secretaría de Salud a través de: https://twitter.com/SaludCali



¿Seguirá vigente el programa de ‘Microterritorios’ para la toma de muestras covid?



Hasta el domingo funcionarán los siguientes puntos: Nuevo Latir; las sedes de la Fundación Carvajal en La Casona, El Vallado y el Poblado II; el Megacentro María Isabel Urrutia, el Centro Comercial Único y La 14 de Calima. Asimismo, estará activo personal de salud en las Canchas Panamericanas durante la Ciclo Ruta, entre las 7:30 de la mañana y el mediodía del domingo.



El MinSalud denunció que de las $106 millones disponibles para pagarle a las IPS por la vacunación, solo han sido cobrados $35 mil millones, de los cuales ya fueron cancelados $25 mil millones.

El megacentro del Estadio es uno de los que operarán el fin de semana. Jorge Orozco / El País

Abecé: certificado de vacunación



Después de que el Ministerio de Salud expidiera el certificado digital de vacunación contra el covid, han surgido diferentes dudas al respecto en la población.



Primero que nada, la utilidad del documento es evitar falsificaciones o fraudes de la información, pero también será útil en países que exigen este documento para ingresos a ciertos establecimientos o espacios que pueden tener cierta aglomeración.



Usted puede descargar el certificado en la app móvil CoronApp o https://mivacuna.sispro.gov.co/. Tras aceptar los términos y condiciones del Ministerio, el usuario deberá ingresar su documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Posteriormente, tendrá la opción de ‘Generar mi certificado’ en la plataforma.