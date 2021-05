Así será la 'Marcha del Silencio' este martes en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Con el propósito de acallar la violencia, el vandalismo y destrabar simbólicamente los bloqueos que se han generado durante casi un mes en Cali, este martes se realizará la denominada ‘Marcha del Silencio’.



La movilización, que iniciará a las 10:00 de la mañana, es una iniciativa ciudadana que contará con la participación de jóvenes, empresarios, miembros de la iglesia, artistas ciudadanos en general y representantes de diversos gremios asentados en la capital del Valle del Cauca.

Con mensajes como “Marchamos en silencio para demostrar que podemos pensar diferente sin sentirnos enemigos”, “Marchamos en silencio para desbloquear nuestra ciudad y nuestros corazones”, “Marchamos en silencio para desbloquear el corazón, la razón, la palabra, las manos y toda la ciudad”, se ha promovido esta movilización a través de las redes sociales para generar acuerdos que lleven a una pacificación y la recuperación de la ciudad.



Remmy Calero, uno de los promotores de la ‘Marcha del Silencio’, comenta que con este acto simbólico se busca enviar un mensaje de reconciliación y de cambio en la ciudad, en medio del paro nacional que ya completa 28 días y que ha tenido a Cali como epicentro de los reclamos.



“Es necesario hacer una pausa y callar por un instante par reflexionar y cambiar el proceder de cada ciudadano. Estamos cansados de ver muertos y violencia, estamos cansados de los bloqueos y de ver cómo nuestra ciudad se está desmoronando. Hoy más que nunca cada persona se cree dueña de la verdad, por eso lo primero que tenemos que hacer es desbloquear nuestros corazones para reconocer que todos nos estamos viendo afectados; si hacemos esto podremos llegar a consensos y abrir espacios de diálogo”, expresa Calero.



El recorrido de la marcha será corto: iniciará en el bulevar del río Cali y terminará en la plazoleta Jairo Varela.



“Nuestra idea es concentrarnos en el bulevar del río y luego pasar a la plazoleta un rato. ¿Por qué no se hace un recorrido más largo? Porque la ciudad se encuentra afectada por los bloqueos y no queremos generar un impacto mayor. Este es un acto simbólico en el que esperamos que la ciudadanía se sume”, explica Calero.



Por su parte, Maritza Zapata, quien se ha sumado a esta iniciativa, señala que la movilización pacífica que se llevará a cabo “es una contrapropuesta a lo que se viene dando en la ciudad. Es una minoría la que está dedicada al vandalismo, por eso tenemos que ser mayoría los que aportemos por medio del silencio y hagamos visible la no aceptación de la violencia que estamos viviendo en Cali”.



Entre tanto, Felipe Lerma, arquitecto y promotor de la marcha, indica que el propósito de generar una movilización en silencio es generar un espacio de escucha y empatía.



“Es momento de escuchar la voz del otro, porque en este momento creemos que pensar diferente nos hace mal y queremos imponer la voz por encima de la del otro. La idea es tener ese silencio para escucharnos, encontrar puntos en común y empezar a construir como ciudad”, comenta Lerma.



Por su parte, Juan Martín Suso, emprendedor y quien también se sumará a la ‘Marcha del Silencio’, manifiesta que con este acto simbólico se busca hacer un llamado a que se establezcan acuerdos entre los diversos actores del paro nacional y el Gobierno, en aras de propender la estabilización de la vida social y económica de la ciudad.



“A todos nos importa Cali, aquí no hay divisiones. Ojalá caminemos todos juntos. Cali necesita volver a crecer y a soñar en grande unidos. Hay un 75 % de las empresas que están operando parcialmente, 45 % de las empresas han dicho que desde que inició el paro han tenido que despedir empleados. Todos caminamos para lograr transformaciones creíbles y que cambien nuestra calidad de vida, pero permitiendo que la economía fluya, que el trabajo se siga dando y que las personas puedan tener movilidad”, afirma Suso.