Asesinan a subgerente de la red de salud ESE oriente de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Sir Armando Álvarez, subgerente de la red de salud ESE Oriente de Cali, fue asesinado este lunes en la capital del Valle del Cauca.



El hecho fue confirmado por la secretaria de Salud de la ciudad, Miyerlandi Torres, con un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Desde la secretaría de Salud Pública de Cali repudiamos los hechos presentados en la tarde de hoy lunes 24 de mayo del 2021, los cuales condujeron a la muerte de nuestro compañero y amigo Sir Armando Álvarez, Subgerente Administrativo de la red de salud ESE Oriente", señaló el comunicado.

La forma en la que se perpetró el asesinato aún no está esclarecida, pues no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades. No obstante, el ataque se habría dado en el barrio Antonio Nariño, al oriente de la ciudad, y el fallecimiento en el hospital Carlos Holmes Trujillo.



Torres expresó el apoyo por parte de la red de salud pública de Cali a la familia de Álvarez y enfatizó en que "la violencia está en contra de los principios de nuestra vocación, esperamos que prontamente los hechos, que ya son materia de investigación por parte de los organismos competentes, sean esclarecidos".

Con profundo sentimiento de tristeza desde la @SaludCali compartimos este mensaje.



A mis compañeros de la @EseOriente un abrazo, mis oraciones con ustedes 🙏🏻🕊@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/9zTLR2xH5D — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) May 25, 2021

