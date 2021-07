Así se preparan las autoridades para evitar actos vandálicos en Cali el próximo 20 de julio

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con la implementación de algunas restricciones, instalación de Puesto de Mando Unificado y un amplio despliegue de la fuerza pública, las autoridades se preparan para la jornada de manifestaciones convocada para el próximo 20 de julio.



Ante la amenaza de que grupos al margen de la ley promuevan y financien actos vandálicos durante las movilizaciones, este viernes se estudiaron en un consejo de seguridad las medidas que se tomarán ese día, para evitar que se produzcan desmanes.



Todas las determinaciones serán dadas a conocer la próxima semana por parte de la Administración municipal, indicó el secretario de Seguridad, Carlos Javier Soler Parra, quien reveló algunas de las decisiones.



"Puedo adelantar que habrá medidas en el tema de parrilleros (en motos), en el tema de movimiento de escombros y en el tema de restricción de vías. El resto va a ser comunicado de manera oficial, porque se hacen algunos estudios de impacto. No se quiere atropellar a nadie, todo está en este momento enmarcado en un tema social, en unos compromisos que hay con algunos jóvenes y que se están empezando a cumplir", dijo el funcionario.



Y enfatizó: "mientras se mantenga la estabilidad, no hayan bloqueos, no se haga daño contra la propiedad privada, no haya daño contra el sistema de transporte masivo, nuestra fuerza pública está trabajando de manera coordinada y conjunta para que todo lo que se promete, se cumpla desde un sentido bastante social; pero también muy contundente en el momento de utilizar la fuerza en caso de requerirse".



Soler Parra adelantó además que el próximo lunes la Policía Metropolitana dará a conocer el plan de acción que adelantará durante esa jornada.

Lea también: 'Manolo' no fue capturado sino que se entregó, rectifican Policía y Alcalde de Medellín



Al respecto, el comandante de la institución, brigadier general Juan Carlos León, sostuvo que la Policía se encargará de garantizar la seguridad de quienes hagan parte de la protesta, pero actuará ante desmanes o hechos delictivos.



"Tenemos ya unos dispositivos bastante fuertes, con muy buen talento humano, y sobre todo con el concurso de todas las entidades, acá la Administración municipal está muy pendiente de que no se vayan a presentar hechos vandálicos y los entes de control nos van a colaborar también para servirnos de mediadores", indicó el general León.



Aseveró que se dispondrá de alrededor de tres mil hombres para esas jornadas y envió un mensaje de tranquilidad a la población.



"Le decimos a la ciudadanía que se sientan seguros en su ciudad. Estamos totalmente articulados para evitar que la ciudad vuelva a colapsar", subrayó.



Finalmente, el secretario de Seguridad indicó que se está avanzando en la recuperación de la infraestructura que se vio afectada durante los cerca de dos meses de manifestaciones en el marco del Paro Nacional.



"Estamos restableciendo los 16 CAI y las dos estaciones. Esto es un tema prioritario, junto con la reparación del sistema de cámaras, el cual quedará restablecido en 15 días. Vamos a estar adelantando muchas acciones y estaremos muy vigilantes, con todas las capacidades superiores de inteligencia", sostuvo.