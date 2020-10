Álvaro José Carvajal Vidarte

La administración municipal dio a conocer al Concejo de la ciudad cómo será la distribución del presupuesto general de Cali para el año 2021, el cual es estudiado desde el pasado 13 de octubre por la Comisión de Presupuesto de la corporación.



El director de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto Rubiano, fue el encargado de dar los detalles sobre cómo se invertirán los $ 3,6 billones que se tienen presupuestados para la vigencia entrante, según el proyecto de acuerdo 028.



Según Soto, para 2021 se esperan ingresos corrientes por 3,5 billones de pesos y por recursos de capital, 61.569 millones. Con este dinero se proyecta financiar los 798 proyectos contenidos en el plan de desarrollo de la administración.



Los recursos se distribuirán según las dimensiones del plan, según los siguientes porcentajes: 'Cali inteligente para la vida' (7 %), 'Cali social por la vida' (73 %), 'Cali nuestra casa común' (15 %) y 'Cali gobierno incluyente' (5 %).

Así se asignarán los recursos

La Alcaldía indicó que el funcionamiento de las unidades administrativas y los establecimientos públicos se financiará con recursos propios.



El teatro Enrique Buenaventura contará con $ 685 millones; los estudios de grabación Takeshima, con $ 12 millones; el Fondo Especial de Vivienda, con $ 1.322 millones; la Escuela Nacional del Deporte, con $ 44.812 millones; la Institución Universitaria Antonio José Camacho, con $ 39.395 millones y el Instituto Popular de Cultura, IPC, con $ 1.031 millones.



Añadieron que para funcionamiento se destinarán $ 770.242 millones, mientras que para inversión serán poco más de $ 2.7 billones. Además, se destinarán $ 82.161 para el pago de la deuda pública, de los cuales $ 7.833 millones de pesos son para pago de capital y $ 74.329 millones, para pago de intereses.



Para los órganos de control, los recursos se asignarán de la siguiente manera: para el Concejo serán $ 19.755 millones ($17.622 millones para funcionamiento y $ 2.133 para pago de honorarios); para la Contraloría General serán $ 24.089 ($ 11.526 millones para auditaje y $ 12.563 millones para funcionamiento); y para la Personería serán $ 18.796.



Finalmente, indicó que para el rubro de presupuesto participativo, que corresponde a la inversión que hacen los comités de planificación y corregimientos, se destinarán $ 42.559 millones.

Cuestionamientos en el Concejo

Los concejales Diana Carolina Rojas y Harvy Mosquera plantearon sus inquietudes y cuestionamientos a la asignación presupuestal presentada por el director de Hacienda.



La concejala Rojas indicó que es necesario que se calcule dentro del presupuesto del año entrante la deuda pública con el polémico empréstito de $650.000 millones aprobado recientemente. Así mismo, cuestionó la baja inversión en el gasto público.



"En relación a la financiación total del Plan de Desarrollo calculado en 18 billones, los recursos propios no serían suficientes, porque para el año 2020 se destinaron $1.9 billones; para el 2021, la suma de $2.7 billones lo que sumarían $4.6 billones, quedando pendientes por conseguir $13.4 billones para los años 2022 y 2023", explicó.



Además mostró su preocupación por la disminución en los presupuestos de las carteras de Seguridad y Justicia (casi $ 20 mil millones menos en comparación con la vigencia 2020), Deporte y Bienestar Social.



Al respecto, el director de Hacienda aseguró que aunque el empréstito está aprobado, los recursos no han sido autorizados, por lo que no se incluyeron en la deuda.



Sobre la financiación del Plan de Desarrollo, aseguró que 11,7 millones salen de recursos propios y se incluyen presupuestos de Metrocali y Emcali, además también de contar con partidas provenientes de la nación, como lo destinado para el búnker de la Fiscalía y recursos valorados en lo que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, le entregue a la ciudad.



Por su parte, el concejal Mosquera pidió que los presupuestos asignados para cada dependencia del gobierno municipal se detallen, así como que también se desglosen los ingresos corrientes de libre destinación que, en comparación con 2020, crecerán un 26 %.



El pasado 8 de octubre el Concejo autorizó a la Alcaldía a buscar un crédito por $ 650.000 millones, con el cual se esperan financiar varias obras del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo

A propósito de las cuatro dimensiones en las que está dividido el Plan de Desarrollo, cabe recordar que la primera incluye proyectos de transformación como convertir a la ciudad en una ciudad inteligente, construir el clúster cultural 'Parque Pacífico', el 'Parque de las aves' y el parque interactivo 'Museo San Fernando', el clúster del deporte y la realización de los Juegos Panamericanos Junior en 2021.



La segunda, por su parte, plantea proyectos de carácter social y comunitarios como el nuevo Centro de Bienestar Animal, la Universidad Distrital y el Centro de Atención Integral al Niño, Cariño.



La tercera, basada en proyectos que conviertan a Cali en un territorio sustentable, abarca proyectos como el Parque Lineal Jarillón del Río Cauca, la Ptar del sur, el bulevar de San Antonio y diferentes obras de mantenimiento vial.

Finalmente, la cuarta dimensión busca generar condiciones de nueva institucionalidad democrática y participación ciudadana, e incluye proyectos como 'Cali Distrito Especial', el Catastro Multipropósito y escuelas de Participación Ciudadana y Buen Gobierno.