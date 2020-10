Presupuesto para Feria de Cali virtual despierta polémica

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La discusión en torno a la Feria de Cali virtual que se proyecta realizar este año no cesa. Luego que la Alcaldía y Corfecali presentaran su visión del evento para este año, las reacciones en torno a los costos proyectados no se hicieron esperar.



En la realización de la Feria de este año se invertirán $11.000 millones, monto con el que, advierte la Alcaldía y Corfecali, se garantizará tanto la remuneración de artistas -bailarines, orquestas, cantantes, etcétera- como logística y las transmisiones de los desfiles y conciertos durante los seis días que durará el evento: del 25 al 30 de diciembre.



La inversión ha generado ruido entre algunos analistas y concejales de la ciudad, quienes reconocen que la Feria es un dinamizador importante de la economía de Cali y que su realización es imperante este año, pero advierten que los costos proyectados deben revisarse con mayor detenimiento.

Ese es el caso del concejal Fernando Tamayo, quien indicó que ya radicó una citación en el Cabildo Municipal para que la Secretaría de Cultura y Corfecali ahonden en la sustentación presupuestal de la propuesta de la Feria de Cali virtual de este año.



“Siete de cada diez empleos en el sector cultural se perdieron a causa del confinamiento y las restricciones que aún siguen por la presencia del Covid-19. Es nuestra obligación moral y social generar una inversión para contratar a los bailadores de salsa, orquestas locales y gente que hace montajes para que genern ingresos, pero sí se debe hacer un arqueo y mirar con lupa la cifra que se está dando. Hay que ver si esta propuesta que se está haciendo realmente vale $11.000 millones”, explicó Tamayo.



A este llamado se sumó la concejala Diana Rojas, quien indicó que aspira a que “los recursos, ojalá, lleguen a artistas y creadores. Ese debe ser el propósito y el objetivo, porque el sector creativo es de los más afectados por esta pandemia”.



Por su parte, el concejal Roberto Ortiz cuestionó el presupuesto destinado a la Feria de Cali virtual, en momentos en los que la ciudad requiere recursos para otros proyectos.



“Gobierno Municipal anda buscando $650.000 millones, implora a la Nación por plata, le pide a Metrocali y Emcali $2.4 billones; y sale en rebusque por otros $2.4 billones por gestión, tarea bien difícil; ¡y se va a gastar $11.000 millones!”, dijo Ortiz.



Para el cabildante, dichos recursos sería mejor usarlos en educación o seguridad. “Con $11.000 millones se podría comprar 1100 motos de $10 millones para la seguridad de Cali y brindar bienestar y tranquilidad a los caleños, que hoy viven con miedo y zozobra. La delincuencia arrincona e intimidad a los ciudadanos de bien”, afirmó Ortiz.



Ante las críticas, el alcalde Jorge Iván Ospina defendió la inversión presupuestada para la realización de la Feria de Cali de manera virtual y afirmó que este será un evento que servirá para dar apoyo a uno de los gremios que más ha resultado golpeado durante la pandemia: la industria artística y cultural.



“No se trata de un gasto público oneroso. Se trata de invertir en nuestros artistas, en nuestros gestores culturales, en nuestro producto, en hacer marketing de ciudad y la propuesta audiovisual y de producción”, aseguró el Mandatario local.



Ospina añadió: “Quizás los críticos no saben que las orquestas la han visto vacía durante todo el año, que las escuelas de bailarines de salsa han estado cerradas; es compartirles, porque quizás no saben, que las propuestas de espectáculos han estado cerradas. Por eso debemos movilizar esta área de la industria cultural de Cali y lo tenemos que hacer a partir de estas inversiones, que forjan hombres y mujeres creativos, consolidan nuestra identidad y posicionan nuestra ciudad ante el mundo entero”.



La Feria de Cali virtual costaría $5000 millones menos que la del 2019, que se realizó previo a la pandemia por Covid-19 y costó $16.000 millones.



“Esta no es una feria costosa y vamos a tener un impacto mayor que en años pasados, en cuanto a artistas. Vamos a implementar elementos que antes no se usaban, por lo que las tarimas y las vallas van a ser reemplazadas por ‘mapping’ y tecnología que es mucho más costosa”, afirmó el gerente de Corfecali, Alexánder Zuluaga.



El funcionario añadió que dentro del presupuesto también está aforada una partida para el pago de artistas. “Les vamos a pagar de manera digna, no vamos a hacer reducciones importantes en cuanto a sus honorarios. La de este año va a ser una inversión justa para un sector que, de ora manera, no tendría oportunidad. No hacerla (la Feria y la inversión) sería acabar con el patrimonio inmaterial que nos caracteriza y es lo más fuerte que tenemos para mostrarle al mundo”, agregó el Gerente de Corfecali.

Habría encuentros presenciales

​

Zuluaga confirmó que los eventos masivos como el Salsódromo, el Carnaval de Cali Viejo, el encuentro de Melómanos y Coleccionistas no tendrán participación de público, por lo que serán transmitidos por Telepacífico y los canales regionales del país, Emcali TV, canales privados y plataformas virtuales.



“El Salsódromo tendrá la participación de 200 artistas por ala y serán seis alas (temáticas). No se hará en vía pública sino en un espacio cerrado y controlado, como el Coliseo El Pueblo. La gente en sus casas podrá vivir la fiesta y ver todos los detalles a través de una transmisión”, afirmó Zuluaga.



Sin embargo, según explicó el alcalde Ospina se aspira a realizar encuentros comunales bioseguros, que consistirán en ubicar pantallas gigantes y tarimas en determinados barrios para que la gente acuda a estos espacios a ver las transmisiones.



“Solo si las condiciones del covid nos posibilitan, desarrollaremos los encuentros en el territorio. Esto tendría que hacerse con todos los protocolos”, aclaró el Mandatario.

Los eventos clave

​

- Salsódromo: Se realizará el 25 de diciembre y participarán 2000 artistas.

Encuentro de Melómanos: Será del 27 al 30 de diciembre y virtualmente.



- Concierto Somos Pacífico: Tendrá lugar en el río Pance el 27 de diciembre. No habrá asistencia de público.



- Concierto alternativo: Será el 29 de diciembre en La Tertulia, sin público.

- Concierto ‘El mundo le canta a Cali y Cali le canta al mundo: Será el 30 de diciembre. Bandas locales tocarán en la ciudad, mientras en otros lugares del mundo orquestas lo harán en simultáneo.