Así puede donar su cabello y cambiar la vida de una mujer que padece cáncer

Llevar esperanza a pacientes oncológicas de estrato 1,2 y 3 donando pelucas elaboradas con cabello natural es el objetivo de la campaña ‘Donar cabello, cambia vidas’, que creó la cooperativa Fincomercio.



La entidad que presta servicios financieros y sociales a personas en proceso de formación, con actividad económica o en retiro, para beneficiarlos con rentabilidad económica y social, Fincomercio, Cooperativa de Ahorro y Crédito, este año, con motivo de su aniversario, decidió ayudar a millones de colombianas que ingresan al grupo de las 15.000 mujeres que anualmente son diagnosticadas en el país con cáncer de mama.



La mayoría de ellas pierden su cabello, pestañas, cejas, uñas en un proceso de alto impacto emocional. Al conocer esta realidad, investigaron a profundidad sobre el tema y “descubrimos que una de las necesidades más grandes era la peluca. Por eso creamos esta campaña, quisimos no solo hacer un acompañamiento de palabra sino de acción. Nosotros nos encargaremos de todo el proceso: recoger el cabello y llevarlo a nuestro aliado, entregar las pelucas y ver las sonrisas de esas mujeres que recuperarán un poco su autoestima”, dijo Gloria Gutiérrez, subgerente de Fincomercio.



La auxiliar contable Íngrid Sánchez es una de las asociadas de esta cooperativa. En marzo del año pasado fue diagnosticada con cáncer de mama. Además de afrontar el dolor físico, la intolerancia a determinados olores y los cambios emocionales, aunque parezca insignificante en la lista de consecuencias negativas, el impacto de la caída del cabello: fue demasiado doloroso para ella.

“Después de la primera quimioterapia perdí mi cabello, mis cejas, pestañas y uñas. Fue algo muy duro para mi, porque el cabello para una mujer significa mucho, es lo que nos hace sentir hermosas. El saber que ya no lo tenía fue bastante duro”, explicó Sánchez.



Devolver la sonrisa a esta mujeres es la labor de Fincomercio junto a la Asociación Ámese, que ha ayudado a más de 6500 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama a través de la prestación de 61.000 servicios gratuitos como la donación de pelucas, asesoría psicológica y jurídica, grupos de apoyo, acceso a la salud, seguimiento telefónico y visitas en unidades de oncología.



“Llevamos quince años haciendo acompañamiento integral a las mujeres que padecen enfermedades de seno, principalmente cáncer de mama y la verdad es que las pelucas oncologías cumplen un papel importante con el bienestar emocional de estas mujeres. Para nosotras ha sido muy complicado volver a retomar las donaciones por el tema de pandemia, pero este año pudimos entregar 97 y esperamos brindar más sonrisas el próximo año”, manifestó Lizet Rivera, directora de derechos fundamentales de la Asociación Ámese.



Esta labor tiene como resultado una gran sonrisa e inmensa gratitud. “Yo me puse esa peluca y me sentí linda, segura de mí misma, me sentí otra vez yo. Realmente estaba muy agradecida porque el cabello es algo que afecta un montón y tener la sensación de que podía tenerlo de nuevo no tiene precio”, afirma Íngrid, quien es madre de dos niños.



La realidad es que el proceso de las pelucas supone un trabajo arduo. Estas extensiones de cabello natural requieren más de 200 horas de trabajo si el proceso está a cargo de cinco personas. Pero, si lo realiza una sola, podría tardarse hasta un mes completo. Se necesitan de nueve a diez donaciones de cabello de mujeres para completar una peluca. La razón es que la donación promedio es de 40 a 50 gramos y la cabellera postiza necesita de 450 a 500 gramos, dependiendo del largo. Además, en el proceso de elegir un cabello sano se pierde entre un 30 % y un 40 % de cada donación.

Gutiérrez asegura que “cada peluca bien hecha tiene un costo entre un y seis millones de pesos, y una persona con un salario mínimo, por ejemplo, no tiene la posibilidad de comprarla. Por eso, decidimos convocar a las comunidades de Fincomercio, asociados y empleados, a que nos donaran su cabello”.



Así nació esta emotiva campaña llamada ‘Donar tu cabello, cambia vidas’, que busca invitar a los colombianos a donar pelo en condiciones usables para fabricar pelucas que serán entregadas a pacientes oncológicos de estratos 1,2 y 3. Las pelucas son realizadas por artesanos que llevan trabajando durante muchos años con cabello natural.



El gerente de la empresa Procesos Capilares y creador de pelucas para pacientes oncológicas, Jorge Sarmiento, lleva más de 50 años en el arte de hacer pelucas, prótesis y extensiones con pelo natural.



Por eso conoce de primera mano la tristeza y dolor de las mujeres al perder su cabello. “Hay algunas que se encierran por meses en una tristeza profunda de la que salen sonrientes cuando por fin reciben su nuevo pelo. El tema es tan serio que incluso algunas me han dicho que les parece peor perder el pelo que un seno porque la ausencia del seno se cubre al vestirse mientras que el cabello es muy visible”, explica.

Anímese a donar



Erika Benavides es una de las colombianas que decidió donar su pelo. Asunto que suena fácil, pero no lo es. Le costó lágrimas y horas tomar la decisión. Incluso su familia le pidió que no lo hiciera. “La verdad, lo dudé. Al final me decidí. Lo hice cuando me di cuenta de que tenía en mis manos la posibilidad de ayudar y alegrarle la vida a una mujer. A veces decimos que no ayudamos porque no tenemos dinero adicional, pero la verdad son excusas porque en el caso del pelo solo dependía de mi generosidad. Tuve la oportunidad de ver un video de la mujer a la que le llegó mi pelo y el resultado es invaluable, verla feliz y escuchar como esa peluca le devolvió la esperanza es inspirador”, confesó.



Para Lizet Rivera, directora de derechos fundamentales de la Asociación Ámese, “esto es algo que cuesta mucho y que no cuesta nada al mismo tiempo. Nosotras hemos recibido donaciones por parte de hombres y mujeres y han tenido una muy buena disposición porque saben que es por una buena causa”.



Asimismo, la subgerente de Fincomercio añadió: “Donar el cabello para que una mujer sea feliz no solo implica la felicidad de ella sino de la familia completa. Además, el cabello vuelve a crecer. La invitación es que demos un poco de lo que tenemos y no de lo que nos sobra; mucha gente quiere donar y nosotros estamos felices de abrir ese espacio, porque ayudando a miles de personas de esta forma es que podemos cambiar el mundo”.



En Fincomercio sueñan con donar pelucas a todas las pacientes oncológicas. Sin embargo, no es tan fácil como parece, porque se debe hacer un gran esfuerzo para reunir cabello. Quien ya ha tenido la oportunidad de recibir una ha sido Íngrid y esto ha sido un motivo de felicidad. Por eso, la cooperativa invita a todas las personas a que apoyen esta iniciativa para generar una sonrisa en las mujeres que reciben su nueva cabellera.

Requisitos para donar cabello



El largo debe ser mínimo de 25 centímetros, no importa si el pelo es lacio, crespo, con canas, queratina o tinturado.



Debe estar limpio y seco. Si es recogido del suelo de una peluquería, no sirve.



Para cortar el cabello que va a donar, debe hacer una cola de caballo y debe recogerlo inmediatamente con un caucho.

Conozca más



En las páginas web www.fincomercio.com y www.amese.org, hay más información para donar.



La línea telefónica de Asociación Ámese es: 311 813 7860 y el PBX de Fincomercio: 3811820



Las redes sociales son:@asociacion.amese y fincomercio_cooperativa_

Fincomercio está ubicado en la Calle 23DN #5BN - 77/79, Av. Estación, Cali.