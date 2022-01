¡Conmovedor! Habitante en situación de calle celebra el cumpleaños de sus perritos

El video donde un habitante de calle celebra el cumpleaños de sus perros ha causado furor en las redes sociales. Choco, como se le conoce a José Luis Matos, el protagonista del video, sentó a Nena y Shaggy, sus perros, con gorros de fiesta y les compro un pastel.



El joven de 25 se encuentra en situación de calle desde hace 15 años, se considera un amante de la música rap y sobre todo de los perros.



Matos, quien busca comida para él y sus perros en la capital de Santander, comentó para El Tiempo que: “siempre me han gustado los perros. Antes de estos dos, tenía otro que me lo robaron”.

Nena y Shaggy lo acompañan desde hace 10 y 4 años y aunque la situación económica de José Luis es claramente compleja, siempre encuentra la manera de celebrarles su cumpleaños.

Sobre la compañía de sus perros, el joven asegura que: “ellos son mi vida, mi familia, todo. Son todo lo que tengo en la vida, no importa por lo que esté pasando”.



Gracias al video que se viralizó sobre la fiesta de cumpleaños se sus mascotas, Choco ha recibido ayudas económicas y materiales para su sustento y el de sus perros.



Gracias a esto, el joven pudo arrendar un lugar, en el que según el: "por lo menos puedo recostar la cabeza, que es lo más importante”.



Matos incluso abrió una cuenta de Instagram que ya cuenta con más de 4 mil seguidores y asegura que quiere: "tener una fundación completa en donde me lleve a todos los perros, pero que no sea de un solo departamento, que sea a nivel nacional”.