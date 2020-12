Asentamiento de migrantes venezolanos a las afueras del Terminal de Cali fue desalojado

Erika Mantilla

Al menos 89 familias, conformadas por 238 personas, en su gran mayoría migrantes venezolanos, fueron desalojados de las zonas verdes cercanas a la Terminal de Transportes, en la Avenida 2 Norte y la Calle 24. Residentes del sector manifestaron que el asentamiento se había convertido en un foco de basuras e inseguridad.



"Tuvimos que adelantar el operativo porque estaba llegando mucha gente a la zona. ahora no hay ninguna persona en el sector", manifestó Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario de Cali.



Explicó que "la mayoría (de estas personas) se encuentra en un albergue para estabilizarlos y darles un acompañamiento durante dos meses. Ellos firmaron un acta de compromiso donde manifestaron que no volverán a ocupar el espacio público y quedaron registrados en una base de datos y, en caso de que lo vuelvan hacer, no recibirían más ayuda".

La funcionaria también agregó que el operativo y las ayudas suministradas se darán gracias a cooperación internacional. En los próximos días, entre varias secretarías de la Alcaldía, se realizará la recuperación de esta zona verde.



“Esperamos que la comunidad se apropie de la zona y habilitaremos una línea telefónica para que denuncien cuando se estén armando de nuevo los cambuches, esto es clave hacerlo en un periodo que no supere las 48 horas”, complementó la Secretaria de Bienestar Social.