Aproveche el megapapayazo de impuestos que se pueden pagar en un carro

Con el objetivo de brindar servicios de asesoría, facturación y pago de diferentes impuestos municipales, la Alcaldía de Cali puso en funcionamiento la ‘unidad móvil’, un carro que cada semana visita diferentes comunas de la ciudad para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias.



El vehículo, junto con las jornadas móviles que se están haciendo en centros comerciales, es una estrategia de la Alcaldía para acercar a la comunidad caleña los beneficios del ‘megapapayazo’ tributario, con el que se está otorgando descuentos del 20 % en el capital y del 100% en los intereses de mora en los impuestos Predial, Industria y Comercio (ICA) y Contribución por Valorización (Megaobras), así como en las tasas y multas de tránsito y policivas.



“Hay una gran expectativa porque esta oportunidad es la primera vez que se presenta en Colombia. Tradicionalmente los descuentos eran solo al interés y no superaban el 90 %”, explicó Fulvio Leonardo Soto, director del Departamento de Hacienda Municipal.

¿Qué impuestos se pueden pagar?

De acuerdo a Érika Zuley Zapata, subdirectora de Impuestos y Rentas de Cali, en la unidad móvil las personas pueden obtener servicios de asesoría y facturación de los impuestos Predial, Industria y Comercio y Contribución por Valorización.

“En el carro los contribuyentes también pueden realizar el pago de esas facturas con tarjetas débito o crédito. No se recibe dinero en efectivo”, explicó Zapata.

La liquidación de los impuestos se puede hacer también en la página www.cali.gov.co

La funcionaria agregó que se está haciendo la gestión para que próximamente los ciudadanos también puedan solicitar la facturación y pagar las multas de tránsito y del Código de Policía en la unidad móvil.



“Cabe recordar que estos servicios sí los tenemos en las jornadas móviles que estamos haciendo en los centros comerciales, donde además los contribuyentes puede solicitar las facturas de los impuestos Predial, Industria y Comercio y Megaobras, y hacer los pagos en los bancos que hay en estos lugares”.

¿Qué lugares de la ciudad se visitarán con la unidad móvil?

Esta semana el carro realizará un recorrido por diferentes lugares de la Comuna 19, con el siguiente cronograma:



- Martes 15 de septiembre: desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. estará en el supermercado Surtifamiliar del barrio Alameda ubicado en la Carrera 9A #23C-55 y desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. estará en el parqueadero de la oficina de Movistar, en la Calle 5 con Carrera 54.



- Miércoles 16 septiembre: desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. estará el supermercado Olímpica del barrio Los Cámbulos en la Carrera 6A #43-51 y desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en la Carrera 42 #5A-91.



-Jueves 17 de septiembre: el carro visitará en Parque del Perro entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m.



- Viernes 18 de septiembre: estará en las Canchas Panamericanas entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m.



- Sábado 19 de septiembre: visitará el parque del Éxito de San Fernando entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.



“Por ahora solo tenemos listo el cronograma de esta semana y estamos haciendo el de la próxima semana. Nos ha tocado hacer cambios de última hora por varios factores, pero los notificamos”, dijo Érika Zuley Zapata.

¿Hasta cuándo hay plazo de pagar las multas e impuestos?

Los descuentos del ‘megapapayazo’ tributario se extenderán hasta el próximo 31 de octubre, por lo que hasta esa fecha la Administración espera seguir visitando diferentes zonas de Cali con la unidad móvil para recaudar impuestos, además de seguir haciendo las jornadas móviles en centros comerciales.



“Con el ‘megapapayazo’ se aplica el 20 % de descuento en el capital para la vigencia 2020, y para la vigencia 2019 y años anteriores se aplica 20 % de descuento en capital y el 100 % en alivios y sanciones”, recordó la subdirectora de Impuestos y Rentas de Cali.

Son aproximadamente $150 mil millones que el Departamento de Hacienda Municipal espera recaudar con este beneficio.