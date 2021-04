Aplicación de segunda dosis de vacunas de Sinovac se retomará el martes en Cali

Erika Mantilla

Con la llegada de 500.000 dosis de Sinovac que ha anunciado el Gobierno arribarán este domingo -11 de abril- al país, y que se espera el lunes sean distribuidas al Valle y posteriormente a la capital, se reactivará en Cali la aplicación de segundas dosis con este antídoto el próximo martes, 13 de abril, para quienes se les cumple el tiempo estipulado de recibir el refuerzo de la vacuna.



Esto, debido a que en Cali las citas programadas debieron ser suspendidas porque hay un déficit de más de 8000 biológicos para reforzar el esquema de vacunación en adultos mayores que por estos días deben recibir su segunda dosis del antídoto chino.



Pero, ¿por qué hay escasez de vacunas Sinovac para segundas dosis? La carencia de antídotos no solo se presenta en Cali, sino también en las principales ciudades del país por la demanda espontánea de vacunas, por lo que se han usado biológicos disponibles para segundas dosis como primera dosis.



Así lo explicó la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, quien aseguró que “en la ciudad hemos sido muy eficientes en la vacunación, de tal manera que aplicamos muchas primeras dosis y en el momento en que nos dijeron que teníamos que parar y destinar las vacunas para segundas dosis, ya se había superado el promedio esperado; las vacunas que estaban no alcanzaban”.



Y no alcanzaban, de acuerdo con la planeación nacional, “porque las IPS vacunadoras no fueron tan eficientes en el reporte, y eso hace que la planeación no se ajuste a la realidad”.



Cabe recordar que en Cali se han vacunado 152.624 personas, más de 25.000 segundas dosis de Pfizer se han aplicado al personal de salud; se han recibido 108.842 dosis de Sinovac y actualmente se está en la aplicación de segundas dosis de este antídoto -se entregaron 3440 vacunas de Sinovac para segunda dosis-.

A continuación, lo que debe tener en cuenta si usted o un familiar ya cumple el tiempo para segunda dosis de Sinovac.



Si este fin de semana se cumplen los 28 días de haber recibido la primera dosis, ¿qué debo hacer?



Esperar a que la EPS o IPS le reagende la cita para recibir la segunda dosis, ya que en el momento la ciudad no cuenta con biológicos Sinovac. El agendamiento será a partir del martes, 13 de abril.



¿Tengo algún riesgo si no me aplico la segunda dosis una vez cumplido el tiempo estipulado?



No. Según explica el médico pediatra infectólogo y epidemiólogo, Eduardo López, la segunda dosis de Sinovac “debe ser aplicada con un intervalo de cuatro semanas. Sin embargo, si este intervalo se prolonga no va generar ningún riesgo para la salud”.



Asimismo, es probable que la efectividad de la primera dosis no se pierda, puesto que, según López, también director científico del CEIP de Cali, teniendo en cuenta la experiencia con otras vacunas contra el covid, “podemos generar la hipótesis que aún si espaciamos las dos dosis por más de cuatro semana, la vacuna nos va a proteger”.



En este sentido, Carlos Álvarez, director de estudios covid de la OMS para Colombia, aclaró que el tiempo entre la aplicación de una y otra dosis puede ser hasta 56 días. Además, aseguró que “la reprogramación o aplazamiento de dos o tres días para su administración no tiene repercusiones desde el punto de vista de su efecto”.



¿Cuándo llegan más vacunas Sinovac?



De acuerdo con la programación del Gobierno Nacional los antídotos llegan este domingo al país, y al Valle y Cali se estarían distribuyendo el lunes, 12 de abril. La cantidad de dosis con la que se contará aún no la ha revelado Minsalud.



¿El martes puedo asistir a la IPS vacunadora donde recibí la primera dosis, sin estar agendado?



Lo ideal es esperar la cita “porque debemos evitar las aglomeraciones. Las EPS e IPS saben cuáles son las personas y deben citarlos para el martes -13 de abril-. Hay que esperar que los llamen para la cita, si no los han llamado y los vacunaron en un megacentro deben acercarse a estos sitios o llamar para que los agenden”, afirmó Torres.



¿Alguna EPS del régimen contributivo o subsidiado está aplicando segunda dosis?



No. Según explicó la Secretaria de Salud de Cali con la aplicación de segundas dosis “pudimos cumplir hasta este jueves, ya no tenemos más dosis”.



¿Los megacentros funcionan durante este fin de semana?



Hasta el cierre de esta edición, se conoció que tanto las IPS vacunadoras como los cinco megacentros estarán operando con normalidad, aplicando primeras dosis de Astrazeneca.



En los megacentros hoy se atenderá a los mayores de 70 años de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Se puede asistir sin cita previa, solo debe presentar cédula de ciudadanía e ir con un acompañante.



Mañana domingo no funcionarán, sin embargo en el transcurso de hoy la Alcaldía podría tomar nuevas medidas.



Respecto a la vacuna de Astrazeneca, la Secretaría de Salud de Cali, hizo un llamado a la población de acceder al antídoto, pues “se tiene un rechazo del 70 % con esta vacuna, por lo tanto ya informamos al Ministerio de Salud. Vamos a determinar cuáles son las acciones a tomar, y seguir enviando el mensaje de tranquilidad frente a los eventos adversos”.



Vacunas para abril

Durante este mes, según el gobierno, el país recibirá 7.6 millones de dosis, de las cuales 280.800 de Pfizer llegaron el 3 de abril, y este viernes arribaron otras 270.000 de la misma farmacéutica.



La distribución de estos antídotos será: el 12 de abril: 351.000 dosis; 15 abril: 200.070; en la cuarta semana: 549.200 y en la quinta semana del mes: 550.000.



De Sinovac llegará el domingo 500.000 dosis, y serán distribuidas en la 3ra y 5ta semana de abril.



434.400 vacunas más a través de Covax.



Biológicos en cuarentena

​

Actualmente, 459 dosis de Sinovac están en cuarentena porque llegaron al Valle del Cauca en condiciones de temperatura superiores a las esperadas.



Así lo explicó la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes: “Las dejamos en cuarentena porque no se pueden aplicar hasta que nosotros tengamos un reporte adecuado del Invima. Lo más probable es que van para destrucción porque preferimos dejarlas guardadas a aplicar un biológico que no tiene las condiciones adecuadas y que no va tener el efecto esperado en las personas”.



Y agregó: “aplicarlas sería engañar, decirle a la persona está vacunada sin estarlo, no sabemos la descomposición de la misma. Nuestra responsabilidad nos obliga a decir estas no se entregan”.