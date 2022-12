Anuncian pagos a los operadores del MÍO antes de terminar el año

El Gobierno caleño se comprometió a pagarles $24.000 millones a las empresas concesionarias del sistema de transporte masivo de la ciudad antes que termine el año. Actualmente, según estas compañías, se les adeuda $80.000 millones de la operación.



“Este pago parcial es una inyección de oxígeno para el MÍO. Con estos recursos podremos continuar ofreciendo el servicio de transporte durante diciembre para tranquilidad de los caleños. Además, este mes es muy importante porque gracias a la Feria y el alumbrado navideño la ciudad recibe muchos visitantes, nuestro reto es atender los planes especiales de movilidad con ocasión de dichos eventos masivos”, explicaron los voceros de las operadoras en un comunicado.



Agregaron que esperan que estos compromisos se cumplan sin dilación, pues los concesionarios consideran que, pese a los problemas y a los atrasos en los pagos, las empresas operadoras han mantenido el servicio con un indicador promedio de calidad del desempeño del 94%.



“La conversación con el Alcalde nos ha generado una gran expectativa. Nosotros reiteramos la voluntad de trabajar por la ciudad desde nuestra experiencia como transportadores. El MÍO sin duda es el proyecto de desarrollo más importante de los últimos 20 años pues modernizó y transformó a Cali”, dijeron.



Ayer precisamente empezó en el Concejo de la ciudad el estudio del proyecto de acuerdo con el que se busca obtener ingresos para la sostenibilidad del sistema de transporte.



El concejal Roberto Rodríguez dijo que si no se aprueban las estrategias planteadas, se pone en riesgo la operación del sistema. “Se nos plantea, nada diferente de unas rentas que se ampliarán en varios periodos. Esto ya lo hemos hecho”, dijo.



Se refiere el cabildante a una de las propuestas para obtener más ingresos como es orientar el 75 % de la sobretasa a la gasolina para el MÍO hasta el año 2045, con lo que se podría tener, en ese periodo, $1,3 billones.



A su vez, el vicepresidente del Concejo, Henry Peláez Cifuentes, cuestionó el principio de sostenibilidad del MÍO porque no se cumple.



“Hoy seguimos aprobando proyectos de acuerdo, pero los resultados no se ven y el MÍO cada día presenta deterioro, que impacta de forma negativa la movilidad, porque los pasajeros se bajan del sistema para subirse al transporte informal”, dijo.



Además de la sobretasa a la gasolina, se busca modificar la tasa de congestión, cuyo recaudo ya se destina al sistema.



El director de Hacienda, Santiago Hung, informó que este año se han recaudado $8438 millones por tasa por congestión y para 2023 la proyección es de $8565 millones. Asimismo, por infracciones de tránsito han ingresado al Distrito $39.842 millones y el presupuesto, por este concepto, para 2023 es de $46.632 millones. “Ese 30% de sobretasa por congestión y de multas es el que se quiere reorientar al MÍO”, explicó Hung.