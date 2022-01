Año nuevo, alzas nuevas: este será el aumento que tendrá el predial en Cali en 2022

El avaluó catastral de las viviendas y locales tendrá un alza del 3% para la vigencia del 2022, según lo determinó el Ministerio de Hacienda, mediante el decreto 1891. Este incremento se reflejará en la liquidación del impuesto predial que pagan 700.000 predios en Cali.



Según la Administración Municipal, no se moverán las tarifas locales para el pago del tributo, pero dado el repunte del avalúo, si se sentirá un alza en el valor del impuesto. Por esta razón, se mantendrá un alivio financiero para los que paguen de forma anticipada.



“El Alcalde emitió el decreto 1058, en el que se establece el descuento pronto pago para el impuesto predial unificado, el cual será de un 15%”, explicó Erika zapata, subdirectora de impuestos y rentas de Cali.



De igual manera, se le otorgó facultades al Departamento de Hacienda de Cali para definir los plazos en los que regirán estos descuentos.



“Es importante resaltar que desde enero y hasta el 30 de abril hay plazo para que se tenga el descuento en pago con una sola cuota, es decir que a partir del primero de mayo y hasta el 30 de septiembre ya no se aplica este alivio. A partir del 1 de octubre, empezará la generación de los intereses moratorios para los contribuyentes que no hayan cancelado”, agregó Zapata.

Teniendo esto en cuenta, la subdirectora de Impuestos expresó que se espera tener un muy buen recaudo en cuanto al impuesto predial se refiere para el 2022, por lo que invitó a todos los contribuyentes para que aprovechen y hagan un pago oportuno.“



Nuestra base catastral continúa cerca de los 700.000 predios, por los cuales se espera un recaudo de $1 billón 382.000 millones”, dijo Zapata.



Según la Administración, durante el 2021 se superaron las expectativas con respecto a los ingresos por concepto de este tributo, llegando a tener un resultado del 105%, lo que se tradujo en más de $554.978 millones, equivalentes al pago de 507.465 contribuyentes.



“Poco a poco la ciudad viene tomando mejor dinámica económica, ya que todos los sectores se han venido recuperando y esperamos que las actividades y aglomeraciones que se realizaron durante el fin de año no vayan a convertirse en una la mala jugada. Aspiramos a que la pandemia se pueda controlar y se desarrolle un buen recaudo para el 2022”, indicó el concejal Richard Rivera.

No obstante, para el también concejal, Carlos Andrés Arias, la ciudadanía caleña tiene buena cultura de pago en cuanto a sus impuestos se refiere, hay una pequeña parte que, en su opinión, hay que ponerle la lupa para que cumplan con sus obligaciones.



“Es necesario que la Administración afine la herramienta para los cobros coactivos y persuasivos de manera efectiva, para que no se crezcan estas carteras con una segunda intención de pedir prescripciones, porque no es correcto que mientras unos hacen los esfuerzos para pagar otro solamente pidan este mecanismo para evadir”, aseveró Arias.

Otros tributos



La resolución 1067 contiene 4 artículos, el primero de ellos es dedicado al calendario para el pago del impuesto predial, pero también se estipulan las fechas para el pago de otro tipo de tributos.



El artículo segundo expone los plazos para el impuesto de industria y comercio, que se dividió en tres grupos: personas con ingresos superiores a 131.952 UVT (Unidad de Valor Tributario), tendrán vencimiento entre el 14 de mayo y el 18 de marzo; aquellos con ingresos superiores a 32.998 e inferiores a 131.952 UVT, entre el 16 y el 22 de abril; y los contribuyentes con ingresos inferiores a 32.998 UVT, con un vencimiento entre el 16 y el 20 de mayo.



Finalmente, el cuarto artículo dio a conocer las fechas para la presentación de las declaraciones de retención del impuesto de industria y comercio, las cuales se harán en bimestres: de enero a febrero del 2022 se presenta se presenta del 7 al 11 de marzo; el segundo bimestre de marzo y abril se presenta en mayo del 7 al 11 de mayo, y así sucesivamente durante todo el año.



Impuesto automotor



“Los plazos para el pago de este impuesto en el 2022 quedaron de la siguiente manera: para los vehículos de placas del 000 al 333 es hasta el 29 de abril. Placas que van del 334 al 666 hasta el 31 de mayo. Así mismo, para las placas del 667 al 999 y motos con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos tendrán plazo hasta el 30 de junio del 2022”, confirmó, Zoraida Bravo, gerente de la Unidad de Rentas del Valle.



El formulario de pago se puede bajar a través de la página www.valledelcuaca.gov.co, y se puede hacer el pago en las ventanillas ubicadas en el primer piso de la Gobernación del Valle.