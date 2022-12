Alumbrado navideño en Cali generó más críticas que aplausos

La ciudadanía caleña ha manifestado en los últimos días su inconformismo con el alumbrado navideño, debido a que manifiestan que no justifica la millonaria inversión que tuvo.



De hecho, se viralizó un video en el que un ciudadano cuestionó al Alcalde, mientras hacía el recorrido por el alumbrado navideño.



​

“¿Alcalde, usted cree que aquí hay $ 14.000 millones? Esto es una falta de respeto para los caleños, ¿uno venir desde tan lejos para ese alumbrado tan malo? Realmente es una pérdida de tiempo venir acá”, manifestó el ciudadano.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, salió a responder en las últimas horas a las críticas y dijo que es un alumbrado navideño que “apenas se está consolidando”.



“Yo también creo que debemos consolidarlo, no podemos estar alejados de la queja comunitaria. Aunque también hay que decirle a la gente que hay cosas que tal vez no ven porque no van a todos los sitios, podrían ir a ver el mapping de la Catedral, el juego de luces en el Parque de las Piedras y los desarrollos en el oriente. Pero mucho se puede consolidar en los próximos días”, dijo Ospina.



Es decir que, según el Alcalde, aún se seguirán haciendo ajustes en el alumbrado navideño, aunque, en teoría, debió estar listo en su totalidad el pasado 7 de diciembre.



Asimismo, desde el Concejo de Cali se cuestionó la inversión, pues no es claro en qué elementos fueron invertidos los $ 14.500 millones que se destinaron a este proyecto.