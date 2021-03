Alta radiación en Cali se prolongará hasta septiembre, ¿por qué es tan peligrosa?

User Admin

Los expertos recomiendan no exponerse directamente al sol por más de diez minutos entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. Extreme los cuidados en la piel, sobre todo en la de los niños.

No más de 10 minutos de exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. es la recomendación de los expertos ante los altos niveles de radiación ultravioleta o UV (radiación solar que produce lesiones en la piel) que registran los tres solmáforos ubicados en Cali.

Estos equipos están documentando niveles extremadamente altos, los más elevados de la escala, por lo que las autoridades pidieron protegerse y extremar las medidas durante estas horas.

Henry Benavides, profesional experto en radiación solar del Ideam, dice que estos niveles se presentan en Cali y toda Colombia ya que se encuentran ubicadas en una de las zonas con menor concentración de ozono de todo el planeta. “Esta capa es el escudo protector contra la radiación UV. Esta intensidad seguro se prolongará durante todo el año, pero en el Valle del Cauca se intensifica en los meses de julio y agosto por que son épocas de pocas lluvias y escasa nubosidad”.

El experto señala que el Fenómeno de El Niño incidió en este incremento porque disminuyó las precipitaciones y el cielo estaba despejado, lo que elevó la intensidad de los rayos UV.

Saúl Ramírez, técnico en meteorología de la Corporación Autónoma Regional, CVC, explicó que Cali está en la segunda temporada seca de año, que empezó en junio y culminará en septiembre.

“La radiación solar es similar en toda Cali y no es más intensa en un sector que en otro. El sol en Cali está saliendo sobre las 5:00 a.m. y a las 8:00 a.m. ya tenemos una radiación alta. Y entre las 10:00 a.m. y 12:00 a.m. la tenemos altísima. Eso lo medimos en watts por metro cuadrado”, dice.

Para ilustrar un poco, el pasado jueves se registró sobre las 12:00 p.m 601 de watts por metro cuadrado en la estación de medición de la CVC ubicada en el sur de Cali, sobre la Calle 56. Eso es equivalente, aproximadamente, a la energía consumida por 6000 bombillos de 100 watts encendidos por una hora de manera simultánea.

Ramírez precisó que todo el Valle del Cauca tiene el mismo clima, un promedio de 24 grados centígrados, 11 horas de brillo solar y una humedad relativa (agua disuelta en el ambiente) que puede llegar al en esta época del año 77 %.

Gisela Arizabaleta, ingeniera ambiental del grupo de Desarrollo Sustentable de Calidad del Aire del Dagma, manifestó que en Cali hay ubicados tres solmáforos: Menga, Andrés Sanín y Unidad Deportiva. “Estos solmáforos están registrando información en el punto. Lastimosamente no estamos acumulando los datos, esperamos en el futuro adaptarlos para poder acceder a esas mediciones históricas. Pero si la gente los encuentra en rojo o violeta significa que la radiación es muy alta en ese momento”, manifestó.

Arizabaleta aclara que estas altas radiaciones no tienen nada que ver con niveles de contaminación atmosférica. “La radiación es meramente ambiental, no tiene que ver con niveles de contaminación en la ciudad”.

Aumentan casos de cáncer en la piel

La exposición y los altos niveles de rayos Uv están vinculados directamente con enfermedades como el cáncer en la piel y aunque no hay cifras actualizadas de la incidencia de esta enfermedad en Cali, Alexánder Gómez, coordinador médico de la Liga Contra el Cáncer, seccional Valle, dijo que en la ciudad y el resto del país este mal se duplicó en los últimos cuatro años. “Las estadísticas del cáncer no son muy completas en Colombia, pero según datos del Minsalud -del 2015- en los últimos cuatro años los reportes pasaron de 20 a 41 casos por cada 100.000 habitantes y para el 2020 se estima aumentarían a 102 casos”, dijo.

Según dichas estimaciones, en Cali cada año se estarían diagnosticando, al menos 982 nuevos casos.

Alertan Diego Ordóñez, dermatólogo del Centro Médico Imbanaco, dijo que es preocupante el aumento del cáncer de piel, especialmente por la exposición al sol desde la infancia.Según la OMS, cada año hay 132.000 nuevos casos de cáncer de piel en el mundo, provocando 66.000 muertes. El 70 % de la radiación solar absorbida durante la vida de una persona se recibe en los primeros 18 años.