Alistan 'papayazo' para los deudores del predial en Cali

Erika Mantilla

El próximo 15 de marzo se espera radicar ante el Concejo de Cali un proyecto de acuerdo mediante el que se solicitarán descuentos hasta del 80 % en los intereses de mora para los contribuyentes que adeuden vigencias anteriores del impuesto predial, medida conocida como ‘papayazo’.



Así lo aseguró el director de Hacienda Municipal, Fulvio Soto, quien señaló que la iniciativa se dará en el marco del plan de reactivación económica de la ciudad, en aras de promover la recuperación de cartera y jalonar el recaudo de recursos.



“En el acuerdo buscaremos que los descuentos sean del 80 % en los intereses de mora para que los contribuyentes puedan beneficiarse con un ‘papayazo’ tributario”, aseguró Soto, quien señaló que esta rebaja en los intereses regiría durante el presente año y aplicaría para la vigencia 2019 y anteriores.



El Director de Hacienda Municipal indicó que dentro del articulado que se presentará ante el Concejo también se considerará incluir a “quienes venían al día hasta el 2019 pero que, dadas las dificultades de la pandemia, en el 2020 no tuvieron la oportunidad de pagar generando intereses de mora, para no cobrarles esos intereses y darles la oportunidad de ganarse el descuento por pronto pago del 15 % del año 2021”.



Dicho descuento por pronto pago al que se refiere Soto expira el próximo 30 de abril del 2021 y, por el momento, aplica solo para quienes se encuentren al día en el pago del impuesto predial.



“La invitación es para que aquellos contribuyentes que tengan la oportunidad de pagar no dejen pasar el descuento”, señaló el funcionario.

Para Óscar Guzmán, presidente Ejecutivo de Cotelco Valle, el que se esté considerando habilitar este incentivo “es importante para que los empresarios, que vienen de un año muy regular y malo en algunos casos, puedan tener unos alivios para el 2021”.



Por su parte, el concejal Juan Martín Bravo dijo que es necesario que se evalúen alivios tributarios de este tipo, además de flexibilizar las fechas de pago de los diversos impuestos municipales.



“Se debe no solo buscar aportarle a la economía de la gente, sino que con la flexibilidad se genera un respiro en medio de una situación de desempleo muy alta y con más de 17.000 empresas que no renovaron Cámara de Comercio este año”, dijo Bravo.



El cabildante hizo un llamado a la Administración Municipal para que evalúe la posibilidad de incrementar los porcentajes de descuento, tanto para las personas que se encuentran al día y quieren pagar tempranamente la vigencia 2021 como para quienes adeudan el impuesto predial de años anteriores y ahora suman intereses de mora en su cuenta.



“En días pasados solicitamos al Alcalde que se aplicaran los mismos beneficios y alivios tributarios que se aplicaron en el 2020, cuando rigió el descuento del 20 % sobre el capital para la vigencia del año, y la condonación del 100 % de los intereses para los contribuyentes que estaban atrasados con pagos anteriores”, dijo.



De otro lado, el concejal Henry Peláez señaló que el ‘papayazo’ “es necesario para la gente que, por obvias razones, no ha podido pagar sus tributos. Lo ideal es que si la Administración presenta un proyecto por el 80 % de descuento en el Concejo discutamos su incremento al 90 % en los intereses de mora para cada una de las vigencias. Este es un buen mecanismo para la reactivación económica, recuperar cartera y una necesidad de la gente”.



Para Peláez si bien la gestión de este tipo de alivios puede generar una eventual cultura del no pago entre los contribuyentes, “quien deje de pagar a propósito no está tomando una decisión rentable porque quien está al día siempre tendrá mayores beneficios y descuentos sobre el capital y no tendrá intereses de mora. Quien espere los ‘papayazos’ no solo tiene que pagar plena la deuda sino un rezago de intereses que no le es favorable”.



La concejala Diana Rojas radicó un proyecto de acuerdo en febrero de este año en el que se busca otorgar beneficios tributarios temporales a empresas, instituciones educativas, comerciales, culturales y de servicios. En uno de los artículos de dicha iniciativa se contemplan reducciones en el pago del predial del 25 % para los predios de propiedad y donde funcionen universidades durante las vigencias 2021 y 2022 y del 15 % para las vigencias fiscales 2023 y 2024.



Asimismo, Rojas propuso que el descuento sea del 25 % para los predios de propiedad y donde funcionen colegios privados y jardines infantiles que demuestren una reducción de sus ingresos del 20 % o más en 2020 con respecto al año 2019 o que acrediten una caída en la matrícula de estudiantes superior al 25 %. Este beneficio se otorgará durante los años fiscales 2021 y 2022.



En la propuesta de la concejala se solicita una rebaja del 100 % en el valor del predial de este año para los predios donde funcionen museos y teatros.



No obstante dicha intención, la veedora ciudadana Luz Betty Jiménez expresó que el proyecto de acuerdo radicado por Rojas y “destinado a rebajarles a los pequeños y medianos empresarios los intereses de mora, y ampliar los plazos para el pago del impuesto predial y de industria y comercio, es una medida inequitativa en tanto se otorga un trato discriminatorio en contra de infinidad de propietarios y poseedores de inmuebles que también han sido impactados con la crisis económica y sanitaria”.



Cabe recordar que el año pasado, cuando se implementó el ‘mega papayazo’ tributario, el Municipio recaudó alrededor de $100.000 millones.

Otros beneficios

Dentro del proyecto de acuerdo de alivios tributarios que se radicará ante el Concejo también se considerarán ajustes en torno al impuesto de industria y comercio, ICA.



”Se le solicitará al Concejo incrementar los valores en UVT (Unidad de Valor Tributario), pasando de 1500 a 2000 UVT para los contribuyentes de industria y comercio. Esto lo que hace es liberarlos de la declaración privada y el pago de este impuesto a este grupo de contribuyentes”, dijo Fulvio Soto, director de Hacienda Municipal.