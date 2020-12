Alcaldía busca ajustar cobro de tributos con proyecto en el Concejo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con el fin de conseguir más recursos para el 2021, la Alcaldía de Cali presentó ante el Concejo el proyecto de Acuerdo 048 que busca modificar el cobro de los impuestos, eliminar excepciones y ampliar la base tributaria de diferentes recaudos.



“Esto es una herramienta importante para volver más eficiente y eficaz el recaudo de los tributos en la capital del Valle, por lo que el estudio propone modificar parcialmente el Estatuto Tributario de Cali en materia de Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, estampillas participación en Plusvalía, publicidad exterior visual, entre otros”, explicó Fulvio Leonardo Soto, director de Hacienda Municipal.

Puede leer: Primer año de Jorge Iván Ospina: los aciertos y desaciertos de su administración

Por ejemplo, en el Predial se quiere atemperar las actualizaciones que ordena la Ley 2010 de 2019, lo que implica que el acto administrativo podrá expedirse una vez hayan vencido los plazos establecidos para el pago del mismo. Es decir, los ciudadanos no podrían alegar la prescripción o caducidad de la gestión de cobro.



El Acuerdo 048 también pretende que en el caso Industria y Comercio sean grabadas (impuestas) aquellas actividades de economía digital o servicios en la nube relacionados con el uso de las TIC.



Sin embargo, luego de que Hacienda formulara la propuesta ante el Concejo este fin de semana durante una transmisión por Facebook Live, algunos cabildantes se mostraron reticentes ante lo que calificaron como una ‘mini reforma tributaria’ para la capital vallecaucana.



“Si bien necesitamos recursos para sostener el ‘Plan de Desarrollo – Cali Unida Por la Vida’, no puede ser a costa de sectores que pudieran verse golpeados con estas nuevas cargas o ajustes. Sugiero adelantar mesas de trabajo para aterrizar algunos aspectos”, afirmó la presidenta del Concejo, Audry María Toro Echavarría, quien además es ponente del proyecto.



Por su parte, la concejal Diana Carolina Rojas señaló que no es prudente que el gobierno expusiera dicha iniciativa a pocos días de concluir el año fiscal 2020 y más si este ha implicado un duro golpe para la economía de la ciudad.



“Si bien Bogotá y Palmira han hecho ajustes a favor de los contribuyentes, en Cali solo estamos pensando en cómo recaudamos más. La importancia del proyecto es tal como el mismo plan de desarrollo y el del empréstito, de ahí que nos falta mesas de trabajo y escuchar a los actores”, afirmó Rojas Atehortúa.



E l concejal Fernando Tamayo, otro de los ponentes, indicó que pese que en la exposición de motivos no se hace mención a una reforma tributaria, este aspecto debe quedar claro, dadas las implicaciones que tiene la propuesta.

Asimismo, opinó que debería haber metas de recaudo en lo que se refiere a publicidad exterior visual y plusvalía, en especial si solo en este último tributo el Municipio ha dejado de cobrar más de $300 mil millones en años anteriores.