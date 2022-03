Alcaldía asegura que las fiestas callejeras en Cali serán autorizadas con el debido permiso

Luego de que se dieran a conocer varios videos en redes sociales donde se pudo observar una masiva rumba callejera este fin de semana en el centro de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler informaron que estas fiestas serán autorizadas con el debido permiso.



"Si algún barrio tiene un festejo, aniversario, etc. Lo puede realizar con los debidos protocolos", señaló Ospina. Y por su parte, Soler explicó que: "Si alguien quiere tramitar el permiso, se estudia el tema y a través de la Secretaría de Inspección, Vigilancia y Control, se hace la verificación y se autoriza el permiso".



De igual forma, el Secretario aclaró que no se han dado permiso a las fiestas que se han llevado a cabo hasta ahora en las calles de Cali. "(Las fiestas) van a ser controladas desde el Dagma y la Policía y vamos a tratar de generar un diálogo con estas personas para explicarles que estos espacios públicos tienen una reglamentación", manifestó Soler.



Estas aclaraciones se dan después de que el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, afirmara que estas fiestas iban a ser autorizadas con un respectivo acompañamiento, pues eran una "expresión social y cultural".



Lea aquí: Horario de rumba en Cali se extendería hasta las 5:00 a.m. a partir del 15 de marzo

En video quedó registrada una masiva rumba callejera en el centro de Cali. Desde la Secretaría de Inspección y Vigilancia se informó que estas fiestas serán autorizadas, pues son una expresión social y cultural. Esta decisión ha generado diversas reacciones. pic.twitter.com/NuNry3FMue — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 2, 2022

"La idea es organizar esa expresión voluntaria que hacen los ciudadanos en el espacio público, que no obstruyan el paso, no generen problemas de convivencia; no afecten la tranquilidad de los vecinos y no generen problemas. Tienen derecho de divertirse, pero de manera sana y organizada. Queremos que Cali sea la capital de la salsa y la capital de expresiones espontáneas en el espacio público", había declarado Dranguet, en una entrevista a Blu Radio.



Según el subsecretario, ya están en conversaciones con los comerciantes de los establecimientos ubicados en la zona, para establecer los permisos necesarios. De igual forma, Dranguet había asegurado que, hasta ahora, no ha habido ningún tipo de alteraciones de orden público en estas zonas, como hurtos o problemas de seguridad.



"Ya estamos en conversaciones con los establecimientos de comercio que están alrededor de este espacio y lo que queremos es darle algunos consejos y requisitos para poder ejercer la actividad", dijo el funcionario.



Lea también: Declaran calamidad pública y alerta amarilla en Cali por la temporada invernal



"Las personas han encontrado en ese lugar un espacio para hacer una rumba, hasta ahora no hemos tenido denuncias de hurtos o problemas de seguridad y podemos decir que, por ahora, está sana. Por eso queremos organizarla y no acabarla", concluyó.



Esta declaraciones por parte del subsecretario habían generado todo tipo de reacciones de desconcierto y de rechazo por parte del Gremio nocturno y hasta de algunos políticos, pues según estos, estarían legitimando el desorden público.



Uno de los que manifestó su rechazo fue el concejal Roberto Rodríguez, quien dijo: "Empezaron grupos de 15 y 20 personas a escuchar música en el andén y esto fue creciendo a unos puntos ya desmedidos, ahora se reúnen hasta 600. La vías públicas son para la circulación de los automotores, los andenes para los peatones y no podemos permitir que esto siga cogiendo carrera".



Por su parte, el presidente de @AsobaresValle expresó su preocupación en una entrevista a la Radio Nacional de Colombia. "Vemos con preocupación que se vayan a normalizar estas situaciones que se van a ver en cada barrio de la cuidad y que no haya ningún tipo de control de ruido".