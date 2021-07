Natalia Moreno Quintero

Alcalde reporta que no hay bloqueos en Cali, solo afectaciones a la movilidad por marchas

Como una "una jornada tranquila de movilizaciones en varios puntos de la ciudad" calificó el alcalde Jorge Iván Ospina el transcurso de las marchas que salieron este martes desde varios puntos de Cali con destino a la Loma de la Cruz.



Desde el Puesto de Mando Unificado, Ospina añadió que este 20 de julio "no tenemos bloqueos pero sí tenemos calles por las que se movilizan las personas y, por tanto, no hay movilidad de vehículos" y apuntó que las movilizaciones se han adelantado "con respeto por el patrimonio público y privado pero, ante todo, con respeto por la vida y la dignidad de las personas".



En este respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, resaltó que no se han presentado actos vandálicos y que las autoridades acompañarán los cuatro puntos de la ciudad que cuentan con permiso de la Alcaldía para adelantar actividades lúdicas y culturales.



"Vamos a estar muy pendientes de que, cuando se acabe el horario del permiso, la gente se traslade a sus hogares. Estamos muy pendientes y seguimos monitoreando toda el área metropolitana, especialmente la ciudad de Cali", manifestó.

Lea además: 20 de julio en municipios del Valle: protestas pacíficas y pocas alteraciones de orden público



El Comandante de la Policía Cali también se refirió a una situación que se presentó en la mañana de este martes en el CAI de El Pondaje. De acuerdo con el General, "unos muchachos colocan una llanta en una zona del CAI y le prenden fuego. De inmediato la reacción que tenemos apagan el fuego y sacan la llanta de allí".



Cabe mencionar que en el CAI no había presencia de uniformados; la estructura está siendo rehabilitada pues fue una de las que resultó afectadas durante el paro nacional.



Para finalizar, el alcalde Ospina indicó que esta tarde grupos de ciudadanos adelantarán actividades culturales, recreativas y lúdicas en algunos puntos de la ciudad, donde habrá música, danza y teatro.



"Esperamos que todos aquellos que sean completamente consecuentes con que la movilización no puede ser vandalismo, sensibilicen a cualquier tipo de persona que tenga intención de anarquizar el territorio", subrayó.