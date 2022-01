Alcalde desmiente que haya toque de queda o ley seca en Cali durante puente de Reyes

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, desmintió un video que circuló a través de redes sociales en el que se hablaba sobre un supuesto toque de queda y ley seca para este puente festivo, conocido como el puente de Reyes.



El material audiovisual, que se propagó a través de WhatsApp, es de una declaración dada por el mandatario hace un año, pero se empezó a compartir como si fuera reciente, ante el aumento de casos de covid-19.



“Queremos decirles a los empresarios y a los ciudadanos que hoy no está dentro de nuestras posibilidades un cierre estricto de la sociedad caleña. Por el contrario, queremos que todos adelantemos teletrabajo, aislamiento voluntario, educación, vacunación para no tener un colapso social, cultural y económico”, manifestó el mandatario.



De igual forma, Ospina recalcó que para convivir en armonía y evitar los estragos que produce el virus y sus variantes, se debe insistir en la vacunación oportuna y los protocolos de bioseguridad.



“Estamos ante la variante ómicron, más manejable en su sintomatología, con menos derivación a Unidades de Cuidado Intensivo, UCI, y que está siendo administrada desde el punto de vista epidemiológico. Pero no podemos bajar la guardia y por eso es necesario redoblar nuestros esfuerzos para superar esta crisis. Sería ideal que todo el mundo se vacune y si ya está vacunado convoque a algún pariente y amigo que no lo está, a que acceda oportunamente a inmunizarse contra la covid-19”, puntualizó el Alcalde.



El Valle del Cauca lideró el reporte de positivos este miércoles, con 5.412 casos nuevos, cifra récord en lo que va de la emergencia sanitaria, de los cuales 4.212 correspondieron a Cali. Además, informó 14 nuevos fallecimientos de personas que contrajeron la enfermedad.



El departamento llegó así a 447.023 casos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 20.467 permanecen activos, y 13.335 fallecimientos, según datos de la secretaría de Salud.