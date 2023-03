Al túnel mundialista le urge una renovación, ¿qué medidas se están tomando?

El túnel mundialista ha sido blanco de actos vandálicos en repetidas ocasiones, lo que ha provocado el cierre constante de esta importante vía para poder sustituir los materiales hurtados y realizarle mantenimiento al sistema eléctrico y a la infraestructura en general.



Solo durante este mes, las autoridades se han visto obligadas a suspender el paso vehicular en dos oportunidades, ya que, debido al robo del cableado, varios sectores de este corredor han quedado sin iluminación, generando un peligro para las personas que se movilizan a través de este.



Por esta razón, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, anunciaron que se tomarán medidas más drásticas en aras de salvaguardar los elementos de protección del túnel y que se haga buen uso del mismo.



“Por los incidentes que se han presentado en el túnel mundialista como el hurto en el cableado que suministra el servicio de energía en este corredor se ha designado vigilancia privada al interior de este”, indicó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia.



Agregó que ya se tienen las cámaras de vigilancia conectadas al Centro Automático de Despacho, CAD, de la Policía para hacer el monitoreo las 24 horas del día, lo cual ya ha dado resultados positivos.



“Este viernes se capturó a un individuo que trataba de hurtar un cable del sistema eléctrico en el Túnel Mundialista, en estos momentos está a disposición de las autoridades”, dijo el funcionario.

Deterioro de la infraestructura

Pese a que diferentes organismos de la Alcaldía y de la ciudad realizaron una limpieza al túnel, que incluyó el lavado de paredes y la eliminación de grafittis, se puede observar el deterioro que ha tenido este corredor con el pasar de los años.



Algunas de sus paredes se encuentran dañadas debido a los múltiples accidentes de tránsito que han ocurrido en el lugar, la mayoría de estos casos se ha dado por exceso de velocidad, según informó la Secretaría de Movilidad.



Por esto, el alcalde Jorge Iván Ospina dio a conocer que se invertirán $3 mil millones para renovar la infraestructura al interior del túnel y así garantizar la seguridad de los actores viales.

Daños en la infraestructura. Foto: Jorge Orozco / El País

Inseguridad vial

Actualmente, el túnel cuenta con una serie de elementos que contribuyen con la seguridad vial de los que se movilizan al interior de este, sin embargo, los constantes hurtos y el deterioro han generado que estos no estén en funcionamiento.



Por ejemplo, las luces laterales que guían y limitan el espacio al interior de este, las señaléticas en la entrada y salida del túnel, entre otros elementos.



“El túnel es muy oscuro y al no contar con toda las iluminarias uno se expone a sufrir un accidente”, dijo Rodrigo Pardo, motociclista.



De acuerdo al alcalde Ospina, estos también serán renovados en el proyecto de inversión que se tiene.

Algunas de las señaléticas existentes no funcionan. Foto: Jorge Orozco / El País

Exceso de basuras

“Fueron 1.000 kilos de residuos sólidos los que salieron de la parte interior del túnel, en una jornada de limpieza”, expresó Francisco Prado, director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, Uaegbs.



De acuerdo a la entidad, no solo los residuos que arrojan desde los vehículos o algunos habitantes en condición de calle generan una contaminación ambiental y daño a la infraestructura, también lo hace toda la basura que tiran los transeúntes sobre el piso del Bulevar, que cae y se acumula en las bandejas de las rejillas que dan al techo del túnel, generando insectos y ratas que a su vez dañan los cableados e impiden la circulación del aire.